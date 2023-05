Jennifer Lawrence, 32 anni, ha raggiunto la fama internazionale nei panni di Mystica nella saga Marvel X-Men e di Katniss Everdeen nell’epopea Hunger Games. Sulla cresta dell’onda, tra le attrici più gettonate di Hollywood, ecco cosa mangia l’attrice per tenersi in forma.

La dieta di Jennifer Lawrence: cosa mangia l’attrice?

Nel 2012 Jennifer Lawrence è stata definita dalla rivista Rolling Stone “la più talentuosa giovane attrice di tutta l’America”. La carriera della giovane attrice è già stata piena di successi e riconoscimenti: dagli Oscar, ai Golden Globe, Bafta, la Lawrence è riuscita a diventare la prima attrice nel mondo a ricevere quattro candidature agli Oscar entro i 25 anni.

Di origini inglesi, scozzesi, irlandesi e tedesche, cresciuta nel quartiere di Indian Hills a Louisville in America, Jennifer Lawrence, oltre che di talento indiscusso, è amata per la sua bellezza: viso angelico, occhi ghiaccio e fisico da modella. Ma come si tiene in forma?

La giovane attrice ha avuto lo scorso febbraio il suo primo figlio: Cy Maroney avuto insieme al marito, l’esperto d’arte Cooke Maroney. Ma è prontamente tornata più in forma che mai.

Jennifer non è una persona da dieta. Anzi, tra i suoi patti preferiti ci sono pizza, panini e patatine. “Se sono a dieta non riesco a lavorare”, ha dichiarato in passato. “Ho fame e mi serve energia per stare in piedi”, ha detto la Lawrence.

Una donna come tante, che non rinuncia ai piaceri della tavola. Con un occhio particolare agli spuntini. Quando è sul set, infatti, Jennifer non rinuncia a uno snack per spezzare la fame. L’importante è che sia lo snack giusto. Ad esempio, yogurt greco, cioccolato fondente, hummus o verdure.

L’allenamento di Jennifer Lawrence: come restare in forma

La Lawrence deve molto al suo ex personal trainer, Dalton Wong, che l’ha aiutata a rimanere sempre in forma. E l’ha preparata per diverse parti cinematografiche.

I suoi segreti? Innanzitutto bere molta acqua (anche due bicchieri prima dei pasti per ridurre il senso di fame), controllare le porzioni e trovare uno sport che possa divertire oltre che dimagrire. Bastano pochi minuti, anche 15 giornalieri di power circuit (più magari una corsetta mattutina).

Per la famosa saga “Hunger Games” Jennifer si è allenata moltissimo e, come lei stessa ha affermato, è cambiata anche la struttura del suo corpo. “Le mie spalle erano più larghe di 5 cm e il mio braccio destro è più lungo di 2 cm rispetto al mio braccio sinistro, in modo permanente, immagino”, ha raccontato.

Il suo allenamento era composto da diverse discipline, come corsa, arrampicata, combattimento, yoga e, naturalmente, tiro con l’arco.