Danny Lazzarin, volto noto nel mondo del fitness italiano, con oltre 600mila followers su Instagram, cura attentamente il suo corpo non solo con l’allenamento che consiglia ma soprattutto con la dieta. Ecco cosa mangia il noto creator di YouTube.

La dieta di Danny Lazzarin: cosa mangia il creator di YouTube?

Il content creator e imprenditore di origini vicentine Danny Lazzarin da influencer di fitness oggi è a capo di un piccolo impero di tre aziende di fitness e palestra. E’ fondatore del gruppo Facebook “MDP – Malati Di Palestra” e del progetto DL Gym che offre percorsi di allenamento per atleti e non solo.

Lazzarin oggi vero e proprio simbolo del fitness: “Ho iniziato ad allenarmi a sedici anni, partendo dal nuoto. Ho iniziato a lavorare nella stessa palestra in cui mi allenavo, ma pensavo che non potesse essere una professione reale. Inizio a pensare, pensare, un sacco di tempo. Ho realizzato che più tempo perdevo a capire cosa fare, più opportunità mi sfuggivano di mano” ha raccontato il content creator.

E poi l’esplosione sui social: “Ho iniziato su Facebook pubblicando video su come allenarsi. Son piaciuti subito. Cinque anni fa, su YouTube, c’è stata la svolta con un video rivolto ai più giovani sul non aver paura”, ha detto Danny Lazzarin.

Anche grazie il successo ottenuto con questi contenuti, Lazzarin ha capitalizzato la sua fama in un’impresa dedita al fitness, divenendo uno degli emblemi della creator economy, un fenomeno sempre più diffuso che vede i creativi del web non vivere di sole views ma d’impresa:

“Il fitness è sempre stata la mia passione, ho dunque ideato uno studio di consulenze su allenamenti e diete. Ho convertito gli spettatori in clienti. Abbiamo creato un nuovo sito, in poche settimane abbiamo decuplicato i clienti e abbiamo assunto svariati professionisti. Il fitness a distanza ci ha permesso di lavorare in modo davvero proficuo”, ha continuato.

Ma come si tiene in forma lui che del suo corpo ha fatto il centro della sua vita e del suo lavoro? Danny ha svelato di allenarsi per essere così, ogni giorno per tre ore al giorno:

“Questo è il mio lavoro. E’ nato come un gioco, tramite Facebook (e la pagina Malati di Palestra). Tenevo una specie di rubrica dove spiegavo come programmarsi un allenamento e come gestire una dieta. Avevo pochi amici che mi seguivano, ma che avevano molta passione. Così ho aperto Instagram, ma non andava granché bene. Con l’arrivo delle Stories è tutto migliorato”, ha raccontato il bodybuilder.

La dieta di Danny Lazzarin: cosa mangia il bodybuilder?

Cosa mangia Danny Lazzarin per un fisico da bodybuilder? Uno dei primi fitness influencer in Italia condivide sempre su YouTube la sua routine di allenamento e anche di quello che mangia: dalla colazione alla cena anche se lui stesso afferma di non avere mai la stessa dieta.

In una giornata tipica, durante una fase di preparazione a una gara, prima di tutto Danny inizia la giornata con una tisana calda che riscalda al microonde. Poi, si prepara una frittata di albume a cui aggiunge fiocchi di avena. E ancora, yogurt con mandorle.

Nella prima mattina aggiunge alla sua dieta uno shake proteico che ha vari gustosi, a seconda delle preferenze. Dopo il workout, altri amminoacidi in pillole.

Secondo pasto principale: pranzo. Danny mangia il pollo fatto in friggitrice ad aria e come verdure i cavoli all’insalata con pasta integrale.

Infine la cena: insalata, 200gr di pollo con 100gr di riso bianco. Ovviamente la sua dieta prevede tutti alimenti pesati e con pochi condimenti.