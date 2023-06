Enzo Miccio: la dieta del wedding planner televisivo

Enzo Miccio, wedding planner napoletano che abbiamo conosciuto su Real Time con il programma “Ma come ti vesti?”, è visibilmente dimagrito, ora ha un fisico asciutto e anche muscoloso. Una trasformazione incredibile. Scopriamo la dieta di Miccio.

Enzo Miccio, qual è la dieta del wedding planner televisivo?

Una trasformazione incredibile e senza precedenti per il famoso wedding planner Enzo Miccio che oggi può sfoggiare un fisico davvero invidiabile. L’abbiamo conosciuto su Real Time per la trasmissione “Ma come ti vesti”, ma da allora lo abbiamo visto tante volte in tv anche a Sanremo a commentare i look dei cantanti e degli ospiti, e ultimamente come co-conduttore di “Pechino Express”.

Enzo Miccio è sempre più in forma e ha perso peso. Cosa mangia? Il wedding planner della tv italiana ha avuto un cambiamento radicale del suo corpo grazie a palestra e alimentazione sana. Enzo Miccio si è infatti concesso un selfie allo specchio di tutto rispetto: torso nudo e addominali in bella vista, pronto a far vedere al mondo intero di che pasta è fatto veramente.

Tanto è che è stato soprannominato “Enzo Gym”. In palestra infatti in molti gli hanno affibbiato questo soprannome. Evidentemente iniziando a vedere i risultati, l’uomo ha deciso di recarsi in palestra con sempre maggiore costanza e passione.

Del suo stile di vita anche alimentare, Enzo ha raccontato: “La mia vita non è più scandita dall’orologio, neppure quando si parla di mettersi a tavola. Uso il termine “a tavola”, ma sarebbe un vero lusso poterlo fare abitualmente perché, spesso, il mio pranzo è un trancio di focaccia o pizza rossa mangiata al volo. A volte, mi accorgo che non tocco cibo da ore perché mi viene il mal di testa e nello stomaco si è formata una voragine”, ha confessato l’esperto di matrimoni dei vip.

Ecco cosa mangia Enzo Miccio: “Cerco di compensare scegliendo almeno cibi sani e vitaminici. Per esempio, a colazione non mi faccio mai mancare una spremuta fresca. Arrivo a berne anche 3 o 4 al giorno. Il mio frigo è quasi vuoto, ma non mancano mai frutta e pomodori. Ho la fortuna di abitare vicino all’ufficio e, quando posso, pranzo con una fondina di pomodorini e tonno. Per il resto, mangio solo carne di pollo e prediligo il pesce e le uova. I formaggi mi piacciono, ma me li concedo solo raramente perché sono troppo grassi”, ha raccontato Miccio.

Enzo Miccio: fisico da urlo tra palestra e allenamento

Enzo Miccio ha inaugurato il 2023 sfoggiando un fisico da “paura”. Il re dei wedding planner è finito tra i trending topic di Twitter dopo aver mostrato la sua tartaruga ai follower.

Una trasformazione fisica davvero incredibile, frutto di ore trascorse in palestra che ha lasciato letteralmente di stucco i fan di Enzo Miccio, con addominali da acciaio in mostra.

A quanto pare, proprio in vista della nuova avventura come conduttore del reality “Pechino Express”, Enzo ha deciso di fare un cambio radicale e puntare ancor di più sull’aspetto fisico, dedicandosi con impegno a sessioni in palestra sotto la guida di una personal trainer.

Allenamento duro e costante è il segreto del suo aspetto così tonico e muscoloso. Si ad esercizi per addome, braccia, spalle e petto. E i risultati non sono tardati ad arrivare.