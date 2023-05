La dieta di Elena D’Amario: cosa mangia per tenersi in forma?

Elena D’Amario, ballerina professionista e coreografa di “Amici”, dall’America dove ha avuto successo come prima ballerina, è tornata in Italia da qualche anno. Molti vogliono sapere, come si tiene in forma la ballerina? Ecco la sua dieta.

La dieta della ballerina Elena D’Amario

Elena D’Amario è stata presto notata da importanti coreografi dopo aver partecipato al talent show di “Amici”. Elena è anche una ragazza solare, dall’energia contagiosa, ma anche molto bella ed ha un fisico muscoloso che molti invidiano e che ha anche ricevuto critiche, orche ritenuto “troppo maschile”.

Stando a quanto riferito dalla stessa ballerina, Elena segue uno stile di vita sano e in diverse occasioni ha voluto anche dare dei consigli a chi vorrebbe mettersi in forma per l’estate.

Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, la ballerina professionista ha dichiarato, in modo sincero, che spesso si lascia andare a degli sfizi che altre persone non possono di certo permettersi, proprio perché fa molta attività fisica e brucia molte calorie.

Non segue una dieta in particolare e precisa: “Tutto dipende dalla costituzione e da quello che fai. Io posso permettermi sfizi che un altro non può permettersi. Ho una vita movimentata e cerco di mangiare il più possibile, perdo peso in fretta e consumo tantissimo. Certo, mangio sano e parecchi carboidrati: la pasta a pranzo sempre, il pane, la pizza che mi piace tantissimo. Insieme agli spaghetti alle vongole. Io vengo da una città di mare e la frittura di pesce per strada è uno sfizio che ora posso permettermi perché lo consumo subito”, ha rivelato Elena D’Amario.

Elena D’Amario e l’allenamento per tenersi in forma

Elena D’Amario, da “Amici” a New York dove è stata accolta al meglio e dove è stata anche prima ballerina, oltre alla dieta, si allena costantemente per un fisico così muscoloso e atletico. La professionista ha detto:

“A New York, con la compagnia, inizio alle 9. Mi prendo 45 minuti di risveglio muscolare e di stretching. Mi muovo in modo cauto, mi regolo in base alla musica, tendenzialmente dedico 4 canzoni agli addominali. Poi vado alla sbarra per il classico, tutti i giorni. Durante le prove faccio 8 ore di allenamento con 45 minuti di pausa pranzo, finisco alle 16 o alle 18″.

Questo quanto dichiarato da Elena che ha riferito che il suo stile di vita cambia a seconda dei giorni e degli impegni. “Quando ci sono i giorni di spettacolo, invece, sei in teatro dalla mattina alla notte”.