La dieta di Elenoire Ferruzzi: i segreti dell’icona transgender

Elenoire Ferruzzi è la transgender molto amata sul web per la sua ironia anche pungente. Scopriamo che tipo di dieta segue l’icona del mondo transgender e i segreti di bellezza.

Elenoire Ferruzzi: la dieta

Icona trans, fervente sostenitrice dei diritti della comunità LGBTQ+, definisce il suo corpo un’opera d’arte e lotta costantemente contro le discriminazioni e i pregiudizi legati al cambio di sesso.

La ex gieffina, parlando delle proprie abitudine alimentari, ha dichiarato: “Io non mangio mai a casa, mangio sempre fuori”, confessando di mangiare a casa solo se c’è la madre perché non ama consumare del cibo nella sua dimora.

Grande sostenitrice della chirurgia estetica, Elenoire non ne ha mai fatto mistero: “La chirurgia estetica? Che meraviglia” ha dichiarato. Più di una volta la concorrente del GF Vip ne ha fatto ricorso, non solo per il percorso di transizione, anche per ritoccarsi le labbra o gli zigomi.

L’icona transgender ha specificato, senza mezzi termini, di sentirsi bellissima, al contrario di ciò che pensano in tanti del suo aspetto fisico. E’ stata una delle protagoniste più controverse di questa edizione del Gf Vip.

“Sono una transessuale non binaria e la mia immagine prorompente ha fatto strada a molte donne trans, è un esempio per molte donne”, ha così rivelato Elenoire Ferruzzi. La showgirl ha ancora una volta sottolineato quanto quelle ciglia finte, le unghie lunghissime e le labbra rifatte siano un segno di bellezza, sicurezza di sé e un esempio per le altre donne transessuali come lei, almeno secondo il suo punto di vista.

Chi è Elenoire Ferruzzi, noto volto del web

Molto più di un’icona transgender. Elenoire Ferruzzi è una cantante, attrice e sostenitrice della comunità LGBTQ+. Ecco cosa ha raccontato di sé.

Tra canzoni intonate a squarciagola, sfoghi, provocazioni e siparietti trash, un crescendo di irriverenza cercata a ogni costo.

In questi anni la showgirl è stata ospite di moltissime discoteche LGBT+ d’Italia e ha inciso pure un singolo dal titolo Je Suis Elenoire.

Ora ha conquistato maggiormente anche il pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione al GFVip7.