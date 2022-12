Allenamento completo con il trx da fare a casa: il programma per lui e per lei

Il TRX è uno strumento estremamente utile e versatile che può essere utilizzato per allenare praticamente qualsiasi parte del corpo. Ecco il programma di esercizi completo per lui e per lei. Vediamolo insieme.

TRX da fare a casa: gli esercizi per lui e per lei

Il TRX è costituito da cavi, cinghie e maniglie che ti danno la possibilità di allenarti sfruttando la forza di gravità e come unico sovraccarico il peso del tuo corpo. E’ consigliato a tutti, uomini e donne, sportivi e non, giovani e anziani, ma anche a chi ha problemi articolari o è in forte sovrappeso, perché uno dei vantaggi del lavoro in sospensione è che non stressa né legamenti né articolazioni. Vediamo un programma di esercizi sia per uomo che per donna, con il TRX a casa.

Il circuito che ti proponiamo è composto di 10 esercizi e deve essere ripetuto: una volta la prima settimana

2 volte la seconda

3 volte dalla terza in poi.

Ogni esercizio deve essere eseguito per 30 secondi (30+30 quando è prevista un’esecuzione prima con la parte destra del corpo, poi con la parte sinistra). Tra un esercizio e l’altro, fai una pausa di 30 secondi.

Negli altri giorni potresti alternare dell‘attività aerobica, come la corsa o la cyclette.

TRX: squat per glutei e quadricipiti

Rimani a una distanza dal punto di fissaggio che faccia in modo che i cavi siano tesi, inizia a scende lentamente con le gambe per eseguire uno squat, prestando attenzione a mantenere la schiena dritta.

Torna nella posizione iniziale per poi scendere di nuovo.

Single leg stretch per gambe

Partenza in piedi, piede sinistro a terra, gamba destra protesa in avanti, braccia piegate con le mani che afferrano le maniglie.

Inspira ed, espirando, piega la gamba sinistra, stando attento a far cadere il ginocchio sopra il tallone.

Mantieni la schiena dritta, piega la gamba d’appoggio come se volessi sederti su una sedia, eseguendo quindi un vero e proprio squat, ma con una sola gamba.

Espirando, distendi la gamba sinistra e torna in posizione di partenza. Esegui l’esercizio prima con una gamba, poi con l’altra.

Squat jump

Partenza in posizione di squat: gambe divaricate alla larghezza delle spalle, punte dei piedi leggermente rivolte verso l’esterno.

Porta i glutei indietro sentendo bene la spinta delle piante dei piedi contro il pavimento, ginocchia perpendicolari ai talloni, braccia distese e mani che afferrano le maniglie.

Con una spinta, distendi energicamente le gambe e esegui un salto. Torna in posizione di squat.

Durante il salto, le braccia spingono le maniglie verso il basso, e il corpo deve rimanere sempre un po’ sbilanciato all’indietro per mantenere la fascia del TRX in tensione e non farle perdere resistenza.

TRX Row

Tiene le maniglie tra le mani, mantenendo una presa stretta, con le mani a martello e i piedi ben saldi al terreno.

Inclina il corpo all’indietro fin quando i cavi del TRX non saranno tesi.

Da questa posizione tira con le braccia in modo da avvicinare il tuo corpo, che deve rimanere dritto, al punto di fissaggio e poi torna pian piano nella posizione di partenza. Più è inclinata la posizione di partenza maggiore sarà il tuo sforzo.