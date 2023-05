La dieta di Angela White: come si tiene in forma l’attrice di film hard?

Angela White, famosa attrice pornografica e regista australiana, ha recentemente annunciato il suo addio al mondo dell’hard per diventare ricercatrice. Una svolta insolita dopo tanti anni e successi nel mondo del porno, in cui il suo corpo è stato al centro di tutto. Come si tiene in forma l’attrice di film hard?

La dieta dell’attrice di film hard Angela White

Angela White è una 38enne pornostar australiana, famosissima negli USA, protagonista di oltre 900 film hard griffati Brazzers, nota casa di produzione del mondo porno. L’attrice, durante diverse ospitate in tv e podcast, ha confermato la sua volontà di dire addio al mondo dell’hard per diventare ricercatrice.

L’attrice australiana ha ammesso che la ricerca accademica l’ha sempre affascinata e adesso sembra pronta alla grande svolta nella sua vita.

Poco tempo fa l’attrice è stata ospite dell’Università della California, a Santa Barbara, un evento che lei ha immortalato con video e foto su Instagram che la ritraggono in compagnia di una professoressa di scienze sociali e studi dei media: “La ricerca accademica rimane un mio interesse – ha commentato l’attrice hard – e qualcosa a cui desidero tornare in futuro”.

E, in quell’occasione, ha ricordato uno spiacevole episodio sul set hard nel 2013 in cui l’attrice, dopo la registrazione di una scena, fu portata d’urgenza in ospedale. Tutta colpa delle dimensioni extralarge dell’organo sessuale maschile del suo partner, che rischiò addirittura di farle scoppiare l’appendice.

Ma come si tiene in forma a tavola per risultati straordinari e per essere perfetta sul set? Angela White è una bellezza frizzante e l’attrice più popolare che ha recitato in numerosi video e riprese pubblicitarie hard. Ha un corpo naturale, una pelle senza rughe e sembra piuttosto giovane… Grazie al suo allenamento quotidiano.

“Mantieni la calma, continua a sorridere”, è la formula giusta che Angela White segue e questo stile di vita rilassato e calmo rende la sua pelle luminosa e mantiene il suo corpo in forma e sano. Ma non solo.

Angela fa molta attività fisica e beve tantissima acqua. Il suo frutto preferito è l’anguria che è un’ottima fonte di vitamine e soddisfa il fabbisogno di liquidi del corpo.

“Ho iniziato ad allenarmi per caso e a mangiare quello che pensavo fosse “solido”. Durante questo periodo mi sono unito ai media basati sul web e ho creato un account Instagram. E poi è cominciato tutto”, ha raccontato la White.

Un tipico programma giornaliero assomigliava a questo: “Mi svegliavo ogni giorno alle 4:30 per fare un’ora di cardio. Poi, squat, esercizi camminando al contrario e così via, sul tapis roulant. E poi mi affrettavo a lezione, bevevo circa due tazze di puro caffè espresso nero, mangiavo piccoli spuntini ogni 2-3 ore”, ha rivelato Angela White.

Angela White e la passione per lo sport

L’attrice hard fa costantemente esercizi a casa e al parco per tenersi in forma. Rispetto alle sue “colleghe” del mondo hard, Angela White fa yoga per aumentare l’immunità del corpo insieme a 2 o 3 ore di esercizi che rendono il corpo più muscoloso e definito.

Il suo programma di allenamento, soprattuto prima di un importante set su cui recitare, comprendeva 10-15 esercizi di 5 serie ciascuno, e poi termina con 45 ore extra di straordinario cardio, e tutto daccapo di nuovo.

Un intenso programma che però mostra subito i risultati.