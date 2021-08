Georgina Rodriguez è una vera e propria icona di bellezza conosciuta da tutti per essere la fidanzata di Cristiano Ronaldo. La donna deve il suo fisico mozzafiato alla dieta che segue e anche all’attività fisica che pratica. Scopriamo cosa mangia e in che modo si comporta per riusciure a essere in forma e stare bene.

Georgina Rodriguez: la dieta

Per restare perfettamente in forma, Georgina Rodriguez presta una grande attenzione alla propria alimentazione. La ragazza infatti segue una dieta basata su numerosi spuntini leggeri a cui chiaramente aggiunge una grande dose di allenamento.

Nelle varie interviste, la Rodriguez ha spiegato di amare molto il cibo, ma comunque presta una grande attenzione a quello che consuma in quanto predilige esclusivamente alimenti ipocalorici.

La fidanzata di Cristiano Ronaldo quindi cerca sempre di mangiare sano, ma a volte si concede dei piccoli vizi anche se cerca di evitare sia gli alimenti dolci che quelli troppo ricchi di grassi.

La dieta mediterranea di Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez ama mangiare verdure e carne, per questo la ragazza segue una dieta mediterranea che le permette di consumare i suoi alimenti preferiti e di restare comunque in forma.

Questo è di certo uno dei regimi e degli stili di vita maggiormente apprezzati nel mondo e che consente non solo di mantenere la linea, ma anche di prevenire al tempo stesso numerose malattie e patologie.

L’importanza dell’attività fisica per Georgina Rodriguez

Per avere un fisco come quello di Georgina Rodriguez è chiaramente necessario anche praticare molta attività fisica. Un fisico statuario come quello della fidanzata di Cristiano Ronaldo è infatti impossibile da mantenere semplicemente curando l’alimentazione.

La Rodriguez infatti pratica pilates reformer, una variante della classica ginnastica, in cui si usano dei macchinari per migliorare la postura e si tonificano i muscoli.

Oltre a questo, la giovane adora anche danzare.

La donna pratica anche molti squat che le consentono di avere un lato B davvero invidiabile.