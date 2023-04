Micaela Ramazzotti, attrice di successo, e moglie (o già ex) del regista Paolo Virzì, ha compiuto 44 anni ma si mostra sempre come una ragazzina. Come fa l’attrice romana a restare in forma? Scopriamo la dieta di Micaela Ramazzotti.

La dieta di Micaela Ramazzotti: cosa mangia l’attrice

Micaela Ramazzotti rompe il silenzio dopo le voci che la volevano in via di separazione dal regista Paolo Virzì e ha confermato: “Il nostro matrimonio è in una fase delicata”. I due sono marito e moglie dal 2009 e già qualche anno fa avevano attraversato un periodo di lontananza.

Ora sembra che la coppia sia prossima alla separazione. I due sono genitori di Jacopo, 13 anni, e Anna, 10. In ogni caso, Micaela è sempre in perfetta forma. Anche se lei stessa ha raccontato di non aver avuto un rapporto facile con il suo corpo da giovane.

Micaela ha detto: “Ho la fortuna di non ingrassare facilmente, ma il corpo va aiutato e curato, soprattutto pensando al futuro. È un involucro da proteggere. Adesso abbiamo fatto pace, siamo tornati amici. Ma da ragazzina è stata dura. Da giovani abbiamo tutte l’ossessione della magrezza, andiamo alla ricerca della perfezione. Io sono stata spesso sottopeso e ho sbagliato, non si rinuncia per un’estetica che magari non si addice a te all’armonia naturale del tuo corpo”.

Oggi, l’attrice romana ama fare yoga. “Mi piace moltissimo, proprio perché ci insegna a respirare. E noi ormai viviamo sempre in apnea”.

Nonostante la genetica sia dalla sua parte, Micaela segue una dieta salutare per tenersi in forma. Anche se l’attrice romana non rinuncia piace alla pasta che ama, soprattutto al pesto, pomodoro o con il pesce. Invece, non mangia più così spesso la carne.

“In compenso ho iniziato a divorare formaggi. Una sola cosa voglio dire: le diete drastiche non fanno bene, alla pelle, ai capelli, perché vengono a mancare vitamine importanti e il corpo ne risente anche a livello cerebrale”, ha detto Micaela Ramazzotti.

E, ha aggiunto: “Mangio olio, pasta, pesce, un po’ di carne, verdure. Non pilucco solo tristi insalatine. Altrimenti dove troverei l’energia per essere diva e mamma?”.

Micaela Ramazzotti e la forma fisica

Sull’attività fisica e lo sport, la Ramazzotti ha detto di essere discontinua. Ma ha confessato Micaela: “Ovviamente quando mi muovo percepisco immediatamente la differenza, il corpo lo sente, la testa lo sente. Ma non mi sono mai dedicata ad uno sport in particolare”.

E, ha concluso Micaela: “Da bambina mia madre mi ha fatto fare nuoto per quattro anni, aveva paura che affogassi. Poi ho fatto pallavolo, basket, ho sperimentato un po’ tutto!”.