Jennifer Garner attrice, produttrice cinematografica e televisiva statunitense, ha compiuto 50 anni ed è in perfetta forma fisica. Vediamo in questo articolo la dieta seguita da Jennifer Garner e come si mantiene così tonica e snella grazie all’alimentazione e all’allenamento per gambe perfette come le sue.

La dieta di Jennifer Garner: cosa mangia l’attrice statunitense

L’attrice statunitense Jennifer Garner ha un fisico da far invidia alle più giovani, anche a 50 anni. Sui social l’attrice ex moglie di Ben Affleck ha rivelato i suoi segreti di bellezza, e la dieta che segue.

Si tratta di una dieta ricca di proteine, antiossidanti e alimenti antinfiammatori. Quella seguita da Jennifer Garner è firmata dalla nutrizionista dei divi Kelly Le Venque, ma può essere lo spunto per una dieta estiva per perdere peso.

A colazione, Jennifer Garner comincia con fiocchi d’avena e un frullato di mirtilli, spinaci, latte di mandorla e semi di chia. A pranzo la dieta prevede insalate fresche arricchite da avocado o cubetti di formaggio, quinoa o riso nero e pezzetti di pollo. E il pollo torna anche a cena condito con olio, limone e paprika. Per coniugare energia e gusto con pochissimi grassi.

L’allenamento gambe toniche come Jennifer Garner

L’attrice statunitense ha pubblicato su Instagram un video che rivela il segreto del suo workout per tonificare le gambe. Si tratta del Box Jump, un intenso allenamento che si esegue con una pedana simile a una scatola. Il box pliometrico, questo il nome tecnico, permette di modellare cosce, glutei e polpacci e di eliminare gli accumuli adiposi dalle gambe in modo mirato. Anche a casa e in poco tempo, proprio come fa l’attrice.

Nel video pubblicato su Instagram l’attrice di The Adam Project era con la sua allenatrice Beth Nicely. E’ un tipo di allenamento cardio molto intenso e che mette a dura prova le articolazioni. Per questo è necessario iniziare lentamente, con sequenze semplici ripetute per non più di 15 secondi, seguite da pause di almeno 30 secondi.

A fare la differenza è anche l’altezza della “scatola”: quella dell’attrice è di livello medio, ma si può arrivare fino a 60 centimetri d’altezza.