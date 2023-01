Come riciclare i tovaglioli della nonna

Riciclare i tovaglioli della nonna è un’ottima idea non solo per creare qualcosa di nuovo senza produrre rifiuti a favore dell’ecosostenibilità, ma anche per dare spazio alla fantasia. Ecco alcuni modi in cui riciclare i tovaglioli “della nonna” in modo originale.

Riciclare i tovaglioli della nonna: idee creative

I tovaglioli della nonna raramente vengono sfruttati per organizzare cene e pranzi con gli amici, ma più spesso finiscono di nuovo in fondo a un cassetto per poi essere buttati. Ecco alcune idee per riciclare i tovaglioli della nonna.

1. Tovaglia

Creare una tovaglia dai tovaglioli della nonna non solo darà nuova vita ai tovaglioli, ma ti permetterà di avere a disposizione un pezzo unico da sfoggiare nelle cene con gli amici che racconti la storia della tua famiglia.

I pezzi di stoffa si potranno unire sfruttando dei tramezzi realizzati con l’uncinetto. Dunque per prima cosa tira le trame dei tovaglioli per ricavare le stramature della linea di taglio che verrà realizzata con l’uncinetto.

A questo punto sarà necessario tagliare il tessuto in eccesso e imbastirlo per poter evitare che si sfilacci. Quando tutti i tovaglioli saranno pronti si potrà eseguire un giro di punti bassi lungo tutti i bordi.

Infine basterà cucire bene il tramezzo usando un ago.

2. Presine vintage

I tovaglioli della nonna si possono poi unire per creare delle presine vintage. Procurati un’imbottitura adatta o creala tu stessa usando degli asciugamani vecchi. A questo punto non ti resterà che cucire i pezzi di stoffa tutti insieme, dando vita a delle presine deliziose e divertenti, perfette da usare in cucina per afferrare teglie e pentole.

3. Federe per cuscini

In base alla grandezza dei tovaglioli della nonna potresti creare delle splendide federe per i cuscini.

Unisci fra loro i vari pezzi di stoffa, poi sfrutta i bordi dei tovaglioli per poter applicare una cerniera. La tecnica più bella è il patchwork. L’ideale per alimentare la tua fantasia e creare qualcosa di davvero unico.