La dieta di Christina Aguilera: tutti i suoi segreti

Christina Aguilera, cantante conosciuta a livello mondiale, ha compiuto 41 anni ed è più in forma che mai come quando ne aveva venti. Ecco svelato come si mantiene in forma la pop star per sembrare più giovane, grazie alla dieta da lei resa celebre.

Ecco di cosa si tratta.

La dieta dei Colori di Christina Aguilera: ecco in cosa consiste

La Dieta dei colori o chiamata anche 7-Day Color Diet, resa celebre nel mondo dalla pop star Christina Aguilera, è super efficace per perdere peso e mantenersi in forma. La pop star l’ha iniziata a seguire quando ha dovuto perdere parecchi chili dopo le gravidanze.

La cantante si è affidata al metodo dei colori ideato nel 2003 da Jessica e Mindy Weisel.

La regola principale è mangiare ogni giorno alimenti di un solo colore, senza limite di quantità, in base a uno schema preciso. Ovvero: lunedì bianco, martedì rosso, mercoledì verde, giovedì arancione, venerdì viola, sabato giallo e domenica arcobaleno.

I sette colori della dieta di Christina Aguilera sono riferiti principalmente ai vegetali: ogni giorno ne vanno consumate cinque porzioni, da abbinare a uova, pollo, latte e formaggi magri che vanno utilizzati come “alimenti principali”.

Si arriva così a ottenere un regime alimentare bilanciato che fa bene sia alla linea che all’umore.

Secondo studi condotti in collaborazione tra l’Istituto nazionale di Ricerca e per gli Alimenti e la Nutrizione, The British Dietetic Association e Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V, mangiare frutta e verdura in base al colore garantisce l’assorbimento di fitonutrienti favoriscono il benessere a livello psicosomatico.

L’allenamento di Christina Aguilera per un corpo tonico

La pop star ha scritto su Instagram che con una dieta sana come quella dei colori si dimagrisce senza sentirsi private del piacere del cibo. In aggiunta a questo, la cantante beve due litri d’acqua al giorno e si aiuta con i probiotici per depurarsi dalle tossine.

Christina Aguilera segue con costanza un programma fitness ideato per lei dalla personal trainer Tee Sorge, che abbina sequenze cardio per accelerare la frequenza cardiaca e massimizzare il consumo di calorie a esercizi di yoga e pilates per rafforzare la muscolatura e l’equilibrio.