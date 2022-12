Il personaggio di Blair nella nota serie Gossip Girl è interpretato da Leighton Meester. Sono passati ormai tanti anni da quando Leighton interpretava il ruolo della ragazza ricca e vanitosa dell’Upper East Side, ma anche oggi l’attrice appare in forma. Ecco come mangia Leighton Meester.

La dieta di Leighton Meester: “Blair” in Gossip Girl

L’attrice americana, una delle protagoniste della serie di moda Gossip Girl, Leighton Meester oggi ha 36 anni, due figli e un matrimonio che dura dal 2014 con l’attore Adam Brody. Una famiglia super riservata ma bellissima solo a guardarla.

Sono lontani i giorni in cui era un’adolescente che interpretava “Blair”, la capricciosa e arrogante ragazza ricca dell’Upper East Side di New York.

Ora, Leighton è una donna matura e che spesso ha anche messo da parte la carriera per la sua famiglia. Ecco come si mantiene in forma.

Leighton si mantiene sempre in forma mangiando tanta frutta, insalata e frutta secca. Predilige il cibo biologico, ma non si tira indietro davanti a una fetta di carne di filet mignon. Ha una passione per il buon cibo, che è semplice e naturale, proprio come la sua personalità: “Adoro mangiare e mi piace portarmi sempre sul set qualcosa che preparo a casa.

Prediligo le grandi insalate e verdure come fagiolini e asparagi, ma anche formaggi, noci e mandorle. A volte, mi viene voglia di una bella bistecca, ad esempio un filet mignon. E, poi, ci sono momenti in cui desidero qualche dolce, come l’ apple pie (torta di mele) o la lemon meringue pie (golosa torta a base di meringa al limone), oppure, in estate, il gelato al cioccolato”, confessa l’attrice.

“Ho sempre sostenuto che è bene mangiare un po’ di tutto, ma prestare attenzione alle calorie, se si deve dimagrire, e, prima di tutto, al fatto che il cibo sia fresco e biologico.

E, poi, per mangiare sano “abbondo” con la frutta e con tutto quello che è crudo”.

L’attrice ha aggiunto: “I miei gusti culinari variano a seconda del momento, ma forse la ricetta che sento più vicina ora, perché è piaciuta moltissimo anche a mio marito, è a base di un pesce che ho scoperto da poco: il pesce tilapia (o pesce San Pietro)”.

La beauty routine di Leighton Meester

Ciò che, tuttavia, milioni di sue fans le invidiano di più è la pelle. Non a caso Leighton è testimonial di Biotherm, noto marchio nel mondo della cosmesi. Si prende cura del suo viso attraverso pochi prodotti e mai aggressivi, usa poco trucco e si lascia fare massaggi facciali nelle spa più belle di New York, Miami e Parigi.