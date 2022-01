Le tisane con frutta disidratata sono una bevanda davvero molto piacevole soprattutto durante il periodo invernale. Queste in realtà si possono bere anche in estate, infatti il loro sapore è ottimo anche se gustate a freddo. Oltre ad essere in grado di allietare il palato, però le tisane realizzate con frutta disidratata sono anche benefiche.

Scopriamo quindi perché bere alcune di queste tisane fa bene alla salute.

Tisane con frutti essiccati rossi e bacche di goji

Le tisane con frutti essiccati rossi e bacche di goji sono davvero perfette per chi desidera aiutare il proprio apparato circolazione. I frutti rossi, infatti, sono in grado di aiutare il cuore a ritrovare il benessere in modo del tutto naturale e a restare in salute. Le bacche di goji, poi, sono anche utili per aiutare la vista e per regolare gli zuccheri nel sangue.

Per realizzare questa tisana servono:

10 gr di frutti essiccati di mirtillo rosso

10 gr di frutti essiccati di ribes rosso

10 gr di bacche essiccate di goji

20 gr di tè nero

Una volta presi tutti gli ingredienti necessari, preparate un infuso con 250 ml di acqua bollente e un cucchiaio raso di bacche e frutti essiccati. Lasciate bollire piano per due minuti e poi fate riposare per 5 minuti.

Tisane con frutti tropicali essiccati

Le tisane con frutti tropicali essiccati sono davvero gustose e risultano capaci di donare una grande energia a chi le beve. La bevanda in questione è infatti è utile per ottenere una carica immediata rendendo più semplici da superare anche le giornate più pesanti.

Per ottenere questa tisana sono necessari:

20 gr di mango essiccato in pezzi

essiccato in pezzi 10 gr di papaya essiccata

essiccata 10 gr di ananas essiccato

essiccato 10 gr di pezzi di cocco didisdratato

La tisana di realizza semplicemente mettendo gli ingredienti in infusione in 250 ml di acqua bollente.

Dopo aver fatto bollire il tutto per due minuti, è necessario lasciare in infusione per 10 minuti prima di filtrare e bere.

Tisane con mela e arancio essiccati

Le tisane con mela e arancio essiccati sono spesso arricchite con la cannella per rendere la bevanda perfetta per l’autunno e per l’inverno. Il potere riscaldante di questa tisana, infatti, la rende ideale per superare le giornate più fredde. Le arance essicate sono poi una grande fonte di vitamina C e di vitamina A e quinai aiutano il sistema immunitario. Le mele essicate, invece, sono utili per aiutare l’apparato intestinale.

Per ottenere la tisana servono:

15 gr di stecche di cannella sbriciolate

sbriciolate 15 gr di pezzi di mela essiccati

essiccati 10 gr di scorze di arancio essiccate

essiccate 10 gr di frutti di rosa canina essiccati

Tutti gli ingredienti devono essere posti in infusione per 10 minuti in 250 ml di acqua bollente. Successivamente è possibile filtrare e bere.