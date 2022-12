Lily Collins, il menù e i piatti preferiti dell’attrice americana

Nota per la serie Netflix “Emily in Paris”, in uscita prossimamente con la terza stagione, Lily Collins è uno dei volti più belli del panorama cinematografico americano. Ma non solo. A far invidia, è la sua silhouette filiforme. Ecco cosa mangia Lily Collins, e i piatti che predilige a tavola.

Lily Collins: la dieta seguita dall’attrice americana

Lily Collins è un’attrice tra le più apprezzate nel panorama cinematografico americano. Diventata nota per i suoi innumerevoli film, figlia del noto musicista Phil Collins, ha iniziato da giovanissima la carriera nello spettacolo esordendo a soli due anni nella serie “Growing Pains”. Conosciuta anche come scrittrice, ha dato vita a svariati libri, ora è meglio nota come “Emily” nella serie Netflix “Emily in Paris”.

Oltre alla carriera, Lily Collins è super apprezzata per il suo aspetto invidiabile. Ecco come si mantiene in forma.

Nella sua alimentazione a tavola la Collins predilige piatti leggeri puntando su proteine come pollo e pesce, verdura, frutta e cereali. La sua giornata inizia spesso con una colazione salata, composta da uova e pane, accompagnati da frutta, a pranzo ama invece gustarsi la quinoa accompagnata da pollo e verdure e a cena preparazioni come il salmone.

Un piano alimentare sano in cui però non mancano sfizi: l’attrice americana si è lasciata alle spalle pesanti problemi alimentari, quali anoressia e bulimia. Da digiuni ad abbuffate, grazie a un percorso introspettivo è riuscita a uscire da questo vortice nero e ritrovare la serenità, a partire dal rapporto con il cibo.

La passione dell’attrice per il fitness

Lily Collins ha una passione sfrenata per il fitness anche nella vita di tutti giorni.

Tra palestra, dove si allena con sessioni di cardio e potenziamento, yoga, danza, nuoto, adora dedicare del tempo allo sport, sperimentando diverse discipline.

Se prima viveva l’attività fisica come obbligo, sentendosi in colpa se la saltava, il suo approccio è cambiato: l’attrice ha trovato il giusto equilibrio cercando di ascoltarsi qualora il suo corpo richieda riposo.