A Sanremo 2023 è stata la vera star della finale. Luisa Ranieri ha incantato il pubblico dell’Ariston e quello a casa per la sua bellezza. L’attrice di origine napoletana è scesa dalle scale di Sanremo con un abito che ha esaltato il suo fisico tonico e asciutto.

Ma come fa Luisa Ranieri, a quarantanove anni, a essere così in forma? Ecco la dieta che segue e i suoi segreti di bellezza.

La dieta di Luisa Ranieri: come si tiene in forma l’attrice

Luisa Ranieri ha una carriera nel cinema ricca di successi. Con il film “È stata la mano di Dio”, di Paolo Sorrentino si era guadagnata la candidatura al David di Donatello come miglior attrice non protagonista, ma con il ruolo di Lolita Lobosco nella fortunata serie di Rai Uno ha conquistato il cuore di milioni di italiani.

Ultima apparizione televisiva di Luisa Ranieri è stata alla finale di Sanremo 2023 dove si è mostrata in tutta la sua bellezza. Ecco la dieta che segue l’attrice, a quarantanove anni.

La verità è che non si fa ossessionare da diete né dallo sport come invece fanno tante altre colleghe. Ma l’attenzione e la cura del corpo non mancano mai. Anche per questo è seguita da anni da una nutrizionista.

La sua dieta prevede di mangiare frutta e verdura di stagione e attenzione a come abbina gli alimenti durante i pasti: questi i segreti principali della sua alimentazione.

“Per esempio mangio un’insalata cruda prima di una frittura di pesce, ma senza pane. Oppure spaghetti alle vongole a cena, preceduti da cetrioli o finocchi conditi con olio e limone”, ha raccontato Luisa.

Con la pasta sceglie le verdure amare perché aiutano il fegato ad assorbire meno gli zuccheri dei carboidrati. E ama le spezie, che sono acceleratori della digestione. Anche al pane non rinuncia quasi mai ma lo preferisce tostato.

Luisa Ranieri in forma smagliante: dieta e sport

Oltre alla dieta, Luisa Ranieri cerca di allenarsi sempre con costanza, nonostante per alcuni anni, quando le sue figlie erano piccole, riuscisse a farlo meno. Sui social si fa vedere spesso durante le sue corse o le camminate, che a volte coinvolgono anche il marito Luca Zingaretti.

Dopo la dieta la Ranieri è tornata in forma in fretta con il gyrotonic, un’attività che combina yoga, nuoto e danza.