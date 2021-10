Milly Carlucci è una nota conduttrice italiana molto apprezzata per il suo modo di presentare ogni programma. La donna cura molto la propria alimentazione allo scopo di restare in forma: scopriamo dunque la sua dieta.

La dieta di Milly Carlucci

La dieta di Milly Carlucci è stata ideata dalla dottoressa Sara Farnetti.

La nutrizionista infatti ha ideato per la conduttrice televisiva un piano alimentare personalizzato che le permette di restare in salute.

Milly Carlucci consuma molta frutta fresca rigorosamente di stagione. Ogni settimana consuma anche almeno tre porzioni alla settimana di verdure crude. Fino ad alcuni anni fa la conduttrice era vegetariana a equindi mangiava solo vegetali, ma poi ha deciso di cambiare alimentazione in quanto uno stile di vita vegetariano non fa per lei.

Oggi la donna non consuma bistecche al sangue, ma mangia invece carne di pollo e tacchino.

Le intolleranze alimentari di Milly Carlucci

La conduttrice televisiva è intollerante al lattosio e al glutine, di conseguenza evita alimenti che contengano queste sostanze.

Milly Carlucci consuma quindi pasta che deriva dal grano saraceno e per evitare il lattosio consuma il parmigiano. La donna presta attenzione anche alle verdure che consuma e infatti previlegia quelle amare.

Cosa mangia Milly Carlucci durante il giorno?

Milly Carlucci fa colazione in genere con una fetta di pane di grano saraceno tostato su cui stende un filo di olio extravergine di oliva. A questo aggiunge qualche oliva e un kiwi. Questo è solo un esempio di colazione della donna che comunque predilige una colazione salata.

A pranzo Milly Carlucci preferisce un cibo proteico come il pesce, la carne bianca, le uova oppure formaggi stagionati.

A questo accompagna verdura come radicchio o cicoria saltate in padella insieme a curcuma oppure zenzero. In alternativa consuma verdure crude in insalata. La conduttrice spesso consuma rucola, magari insieme a pinoli, mandorle e noci.

Per cena invece la conduttrice consuma pasta o riso a chicco lungo come basmati, rosso o venere. A questi aggiunge erbe aromatiche, zenzero oppure verdure corre e crude.