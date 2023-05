Miriam Leone, 38 anni, attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2008, si tiene in forma con un’alimentazione sana ed equilibrata. Scopriamo cosa mangia.

La dieta di Miriam Leone: cosa mangia l’attrice

Miriam Leone, ex Miss Italia 2008, classe 1985 è divenuta popolare grazie alla vittoria del noto concorso di bellezza ma ha poi intrapreso presto la carriera di attrice. Volto noto delle fiction targate Rai, la Leone ha affascinato anche il mondo del cinema con i suoi occhi verdi e la sua chioma rossa tanto da indossare i panni di Eva Kant in “Diabolik”.

Bella, coraggiosa, ironica, elegante e mai banale. Miriam Leone sa cambiare volto e pelle, mantenendo sempre quel fascino che le ha regalato il titolo di reginetta d’Italia ed un fisico mozzafiato. Ma come si tiene in forma?

Tanto sano sport e buone abitudini a tavola. Questo il mix che regala un fisico slanciato e statuario a Miriam Leone.

Tra le sue abitudini troviamo lo jogging e il TRX. La sana attività fisica non l’abbandona mai la nota attrice di Catania, come anche le abitudini salutari a tavola con una dieta mirata ed equilibrata.

Che tipo di regime alimentare segua Miriam non lo ha mai detto espressamente, definendosi una che ama il buon cibo ma che presta attenzione anche a quello che mangia non solo per il fisico ma soprattutto per tutelare la sua salute. Anche se il metabolismo è sempre stato dalla sua parte.

L’ex Miss Italia 2008 non ha voluto svelare molto della sua dieta, anche perché lei stessa ha rivelato di esser stata oggetto di body shaming e di bullismo ma non per questo si è lasciata inghiottire dalla rete, dai pregiudizi e dalla cattiveria del web.

Miriam ha continuato a esporsi come crede sui social, mettendo in risalto la sua bellezza naturale. Infatti, come lei stessa dice, non si è mai sottoposta a interventi chirurgici.

Miriam Leone si è fatta pioniera del body positive e ha dichiarato: “Dovrebbe essere un claim ragazzi/e, il nostro mantra, la nostra forza, la nostra autodeterminazione… e sì, ci vuole forza, tanta forza ad accettare ciò che non ci piace di noi (che non è detto siano difetti, a volte sono nostre fissazioni, nostre ossessioni, compagni sgradevoli con cui magari siamo cresciuti/e) e a un certo punto LIBERARSI, ACCETTARSI, che non significa accontentarsi, ma ricercare la versione migliore di noi stessi e abbracciarla… ragazzi/e giocate con i filtri se volete, ma non diventatene mai schiavi/e”.

Infine ha detto la Leone: “E’ per questo che mostro da sempre foto di me senza trucco, naturali, cerco la luce, ma mai la falsità. Adesso, intanto, respiro un po’ di mare e lascio fare alla luce quello che deve fare”.

Miriam Leone e i disturbi alimentari

L’ex più bella d’Italia ha parlato anche di disturbi alimentari, che per fortuna non l’hanno mai colpita dato il suo rapporto sano con cibo e corpo. Ha detto così sui social:

“Io non ho mai sofferto di disturbi alimentari. Sono stata molto fortunata e serena nel mio rapporto con il cibo al punto da non preoccuparmi più di tanto delle mie “forme” o rotondità, sintomo di buona salute e amore per la vita. Ma ho accompagnato amiche e amici in cammini dolorosi di consapevolezza e aiuto”, ha spiegato Miriam Leone lanciando un messaggio di accettazione soprattuto ai più giovani.