Giovanna Mezzogiorno, attrice vincitrice di tantissimi premi tra cui un David di Donatello, 4 Nastri d’argento, 3 Globi d’oro, ha oggi 48 anni. Figlia d’arte, nata dall’attore napoletano Vittorio Mezzogiorno e dall’attrice milanese Cecilia Sacchi, la Mezzogiorno è stata molto criticata per il suo aspetto fisico, ritenuto “in sovrappeso”. Ecco la dieta che segue.

La dieta di Giovanna Mezzogiorno: come si tiene in forma?

Giovanna Mezzogiorno, attrice pluripremiata, ha cambiato decisamente vita negli ultimi tempi. Si è separata dal marito, Alessio Fugolo, padre dei suoi gemelli Leone e Zeno. Ha un nuovo film, Amanda, che ha presentato al Festival di Venezia. È diversa: magra, minuta. Qual è il merito della sua ritrovata linea?

L’attrice ha ricevuto anche tanti commenti, piuttosto offensivi, sul suo aspetto in passato quando era ingrassata. “C’è stato un periodo in cui sono ingrassata, e allora? È un colossale chissenefrega, ma i commenti mi hanno fatta comunque star male”.

Oggi, invece, è visibilmente diversa. Giovanna Mezzogiorno ha infatti rivelato: “Ho fatto attenzione a quello che mangiavo. Sport no, che sono pigra. Ma ancora: a chi importa? Conta che io il mio lavoro lo faccio bene, ci metto tutto, sempre”.

I suoi gemelli Leone e Zeno hanno oggi 12 anni. Il loro arrivo, ha detto, è stato devastante. “Sono nati settimini, pesavano un chilo e mezzo. Per i primi anni ho pensato solo a loro, di giorno, di notte. Sono la cosa più bella, vorrei che non soffrissero mai”, ha detto la Mezzogiorno.

A proposito di dieta, la nota attrice Giovanna Mezzogiorno ha rivelato dei trucchi di risparmio che lei stessa applica per riempire il carrello della spesa con pochi soldi. Innanzitutto bisogna partire dalla frutta e verdura. Fanno bene alla salute e non devono mai mancare nella dieta.

Frutta e verdura tagliata e confezionata possono costare tanto. Al mercato rionale si trovano quelle sfuse che costano meno e si prende solo quello che serve veramente. Un consiglio è cuocere la verdura e congelarla per usarla nei giorni seguenti. La frutta che avanza va tagliata in pezzi e trasformata in marmellata utile per la colazione.

Pesce e carne vanno scelti con cura perché ci sono prodotti a chilometro zero che costano poco. In pescheria si possono trovare il merluzzo, le alici e le cozze che sono più economiche ma molto nutrienti.

Giovanna Mezzogiorno e la difficile gravidanza

Essere mamma è un lavoro a tempo pieno, come ribadisce la stessa Giovanna Mezzogiorno che ha due gemelli di 12 anni. Ma per lei il momento della gravidanza non è stato affatto piacevole. L’attrice romana ha rivelato:

“La mia è stata una gravidanza disastrosa, impegnativa. Ricordo il momento dell’ecografia, la dottoressa che dice “Nooo. Ma sono due!”, quell’attimo di gelo piombato su me e mio marito. Poi abbiamo preso in mano la situazione, ma è stato difficile, con complicazioni mediche, parto cesareo e i figli settimini nati di un chilo e 400 grammi, piccolissimi. Insomma, anche se Alessio è un papà fantastico, una fatica pazzesca con questi due gattini”.

E, ha aggiunto Giovanna: “Sono rimasta ferma tre anni, il mondo del lavoro che chiamava mi risultava indistinto, voci ed echi da pianeti lontanissimi, da un’altra galassia, ero completamente assorbita dalla crescita dei gemelli. È dura e tosta, non posso negarlo, li senti anche adesso? Eppure, lasciarli per un set mi dispiace. La soddisfazione è che ora stanno benissimo”.