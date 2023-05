Capelli al sole: come proteggerli con la miglior lozione

Per quanto le giornate di sole siano piacevoli, possono anche causare dei danni ai capelli che risentono dei raggi UV apparendo maggiormente secchi e disidratati. Per questa ragione, in vista della stagione estiva, si consiglia di proteggere la chioma con i giusti prodotti evitando così di andare incontro a diradamento e caduta.

Capelli al sole

Con le belle giornate, è bene preparare i capelli al sole in modo da proteggerli non appena arriva la stagione estiva. Il sole può nascondere delle insidie per il cuoio capelluto danneggiandoli e una eccessiva esposizione comporta dei capelli secchi, maggiormente disidratati che possono anche andare incontro a una maggiore caduta.

Proprio come la pelle, anche la chioma va protetta dal sole i cui raggi cominciano a picchiare forte. Una esposizione solare molto intensa e senza la dovuta protezione rischia di rovinare, non solo il fusto, ma anche il cuoio capelluto. Ci possono anche essere dei danni alla cuticola con la chioma che va a perdere di lucentezza.

Al tatto, nel momento in cui si pettinano o spazzolano i capelli, è possibile sentirli maggiormente secchi e vederli anche opachi. Un capello maggiormente secco è dovuto alle cellule della cuticola che iniziano a sollevarsi riflettendo così molta meno luce. In alcuni casi, è possibile che si formino anche le doppie punte.

Durante il periodo estivo, i capelli sono più soggetti al diradamento per via anche dei frequenti lavaggi e dei bagni che si fanno in mare oppure nell’acqua clorata delle piscine che li porta a subire ulteriori danni. Ai primi segni di caduta abbondante, si consiglia di recarsi da un esperto per risolvere il problema.

Capelli al sole: come fare

Considerando che un diradamento o caduta non è piacevole e può essere fonte di disagio, per proteggere i capelli al sole, bisogna adottare le giuste tecniche e anche prodotti in modo che mantengano la luminosità e non possano spezzarsi. In tal caso, diventa molto importante proteggerli, sia in spiaggia, ma anche nella via quotidiana con alcuni accorgimenti.

Prima di tutto, si potrebbero usare dei cappelli magari con visiera o delle bandane quando si è esposti al sole per diverso tempo. Si consiglia poi di applicare degli spray e delle lozioni che siano specifiche per il proprio tipo di capello proprio per proteggerli dai raggi UV. Lo shampoo deve essere delicato e a base di componenti naturali.

Applicare un olio solare per la chioma è considerata una ottima soluzione e poi si trovano di vari componenti: dal jojoba all’argan sino al cocco o al macadamia che hanno una azione protettiva e rivitalizzante sui capelli. Si consiglia di applicarlo poco prima dell’impatto con il sole per renderli più luminosi e idratarli.

Per coloro che vanno al mare, subito dopo una giornata passata in spiaggia, bisogna rimuovere qualsiasi possibile residuo di acqua salata, sabbia e anche cloro usando prodotti che li idratino, nutrano in profondità. I rimedi anti caduta come Foltina Plus sono l’ideale per dare forza e nutrimento alla chioma-

Capelli al sole: lozione naturale

Considerando che il sole può causare una serie di danni ai capelli, tra cui una caduta abbondante e anche le doppie punte, per proteggerli dal diradamento e renderli più forti, una soluzione naturale come Foltina Plus è la scelta migliore che si possa fare. Una lozione di origine italiana indicata per ogni tipo di capello.

Si può usare sia sui capelli secchi che lisci, ma anche crespi oppure ricci. Indicata sia per uomini che donne, è una lozione in spray che è possibile portare sempre con sé per poterla usare in caso di bisogno. Una soluzione professionale che non corrode la cute e permette di combattere il diradamento, stimolare i bulbi spenti favorendo la funzione del microcircolo in modo da renderli maggiormente forti e lucenti.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto come Foltina Plus che è raccomandato sia da esperti che lo usano nei saloni di bellezza, ma anche da consumatori, funziona per gli ingredienti naturali al suo interno. Contiene componenti non dannosi come l’arginina che ha una azione vasodilatatrice permettendo alla chioma di crescere; la serenoa che rende i capelli setosi e il fieno greco, ricco di fitoestrogeni che combatte la caduta del capello.

È sufficiente applicarlo sui capelli e nelle zone che sono più diradate, massaggiare e lasciare assorbire per ottenere importanti benefici. Inoltre, non unge il capello e la chioma appare, sin da subito, forte e lucente.

Per ordinare Foltina Plus, non essendo reperibile nei negozi fisici o virtuali, per la sua formula esclusiva e originale, bisogna collegarsi alla pagina ufficiale, compilare con i propri dati il modulo per ricevere a casa due confezioni a 49€ con pagamento accettabile con Paypal, carta di credito e contrassegno, quindi contanti al corriere alla consegna.