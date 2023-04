Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è uno dei cantautori, rapper e disc jockey più apprezzati di sempre. Il cantante toscano ha conosciuto il successo negli anni Ottanta, lanciato da Claudio Cecchetto, e da allora ha collezionato enormi successi. Qual è la sua dieta per tenersi in forma sul palco? Ecco svelata.

La dieta di Jovanotti: cosa mangia il cantante

Jovanotti, alias Lorenzo Cherubini, ha compiuto 56 anni ma quando lo si vede cantare e sopratutto ballare sul palco la sua energia è come quella di un giovane ragazzo. E’ merito di un allenamento costante e anche di una dieta che il rapper segue da tempo.

Jovanotti è tornato protagonista questa estate con il Jova Beach Party che ha girato le principali città italiane e dove si è mostrato in perfetta forma fisica. Il rapper si è preparato così alla prima data del Jova Beach Party a Lignano Sabbiadoro. Mattina palestra, poi estratto di limoni, curcuma e zenzero. A pranzo verdure e pesce.

Un fisico sempre asciutto nonostante i 56 anni, così Jovanotti ha svelato alcuni segreti della propria attività fisica: “Non mangio carne per rispetto degli animali. Ma il cibo è libertà: non faccio proselitismi”, ha detto il cantante.

Da tanti anni Jovanotti, infatti, non fa più uso di carne ed è diventato vegetariano ma pensa a mangiare soltanto frutta fresca di stagione così come le verdure che adora.

“La frutta secca è la mia principale fonte calorica”, ha svelato il cantante toscano. E, poi, in cucina usa sempre l’extravergine d’oliva a crudo mettendolo ovunque così come il burro chiarificato. Non mancano, poi, le uova.

Cherubini ha così spiegato il motivo del suo essere vegetariano: “Sono toscano e da bambino mi piacevano le bistecche ma da anni ho smesso di mangiarle per un motivo sentimentale. Ho un rifiuto quasi pregiudiziale nei confronti degli allevamenti intensivi: per me sono inaccettabili. Gli animali li conosciamo, sanno essere affettuosi, interagiscono con noi”.

Jovanotti e la forma fisica

Sulla sua forma fisica che mantiene costante, Jovanotti ha rivelato che trascorre ore ogni giorno ad allenarsi soprattutto in vista dei concerti.

“Una volta lavoro sul fiato, poi sulla forza per gambe e addominali. Non tralascio nulla, e aggiungo il pilates per l’elasticità. Ormai sono abituato, mi faccio seguire ma potrei fare il personal trainer”, ha così confessato il cantante di “A Te”.