Come ha fatto Nancy Coppola a perdere 20kg? La dieta

Nancy Coppola, cantante napoletana di successo ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2017, è riuscita a dimagrire fino a 20 kg tornando più in forma che mai. Ma come ha fatto la cantante? Ecco svelata la sua dieta e l’operazione.

Nancy Coppola: come ha perso 20 kg

A ottobre 2019 la cantante napoletana, Nancy Coppola, spiegava ai fan l’intenzione di sottoporsi a un intervento di bendaggio gastrico per perdere peso e per tornare ad accettare il mio corpo.

Dopo l’esperienza da naufraga dell’Isola dei Famosi, la Coppola ha mostrato il risultato di quell’operazione mettendo a confronto due immagini che esaltano l’evidente cambiamento. Ben 20, infatti, sono stati i chili persi in tutto. Dopo l’operazione, infatti, la neomelodica ha dovuto seguire una dieta di mantenimento piuttosto ferrea.

“Non è stata una passeggiata, assolutamente. Da ottobre 2019 ad oggi però mi sento rinata … e posso gridarlo a chi già dal primo momento mi ha criticata. CE L’HO FATTA ! Meno 20kg”, ha scritto sui social Nancy Coppola.

La decisione di operarsi per Nancy è nata dopo due amate e desiderate gravidanze, che hanno dato alla luce Vincenzo e Giulia, avuti dal marito Carmine.

“Non giudicatemi se non ho la forza di dimagrire aiutandomi con diete e tisane ma voglio condividere tutto il percorso con voi”, ha detto la Coppola rivolgendosi ai suoi fan.

Ma cos’è il bendaggio gastrico? Si tratta di un intervento di chirurgia bariatrica che limita l’introduzione del cibo attraverso un’azione prevalentemente di tipo meccanico. E’ classificato tra gli interventi di tipo restrittivo perché viene ridotto chirurgicamente il volume dello stomaco, per cui ne consegue un’insorgenza precoce del senso di sazietà e una ridotta capacità di assunzione del cibo.

La dieta di Nancy Coppola dopo l’operazione

Negli scatti social Nancy Coppola è sempre in perfetta forma, sorridente e bellissima, con un look tutto nuovo e dimagrita, venti chili in meno da quel momento che le ha cambiato la vita.

Dopo l’intervento allo stomaco, la dieta da seguire a partire dalla 12esima settimana è una da 1200 kcal, con 1g di proteine ogni kg di peso corporeo ideale, come nel caso di Nancy Coppola. La quota proteica può essere assunta tramite:

carne magra di vitello, manzo , pollo, coniglio, tacchino , volatili in genere

pesce di fiume o di mare fresco o surgelato e pesce conservato;

prosciutto cotto, carni conservate e salate (togliere le parti grasse), carni in scatola. Vanno evitate invece frattaglie (cuore, fegato, rene, trippa, cervella), insaccati (salame, mortadella, salsiccia, cotechini) e carni grasse di qualsiasi tipo;

2-6 Uova intere a settimana;

formaggio tipo stracchino, parmigiano, gorgonzola, fontina, mozzarella, ricotta piemontese, svizzerini;

latte intero o parzialmente scremato;

yogurt naturale intero o magro o magro alla frutta.

Mentre i carboidrati possono essere consumati in piccole quantità. Ogni giorno possono poi essere consumate due porzioni di quantità ridotta a seconda della tolleranza di verdura cotta o cruda.

200g di frutta matura e senza buccia. Limitati poi il numero di zuccheri, grassi e alcool.