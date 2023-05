La dieta di Natasha Stefanenko: come si tiene in forma la conduttrice

Ingegnere metallurgico, conduttrice, modella e anche esperta beauty blogger. La splendida bellezza russa di Natasha Stefanenko è di fama internazionale. Ecco la dieta seguita dall’attrice, conduttrice ed ex modella di origine russa, Natasha Stefanenko.

La dieta di Natasha Stefanenko: cosa mangia l’attrice

Natasha Stefanenko, nata in Russia, ma naturalizzata italiana, è un ex modella, poi, conduttrice, e anche attrice. La Stefanenko, 52 anni, ha una figlia Sasha con la quale ha partecipato anche al noto reality “Pechino Express”. L’attrice di origine russa ha un fisico da modella, alta 1,87 m per 72 kg. Ecco come si mantiene in forma.

Natasha Stefanenko, sposata con Luca Sabbioni da 24 anni, dal quale ha avuto sua figlia Sasha, ha da poco superato i 50 anni. E pensa che i 50 siano i nuovi 30.

“Sono orgogliosa di me stessa. Sono arrivata al mezzo secolo, ho fatto un po’ di cose, ho una famiglia meravigliosa e una figlia fantastica. Il traguardo dei cinque-zero quasi mi diverte: ho amiche che si lasciano prendere dall’ansia, dalle paturnie, mentre per me è soltanto un numero”, ha rivelato l’attrice russa.

E come fa a mantenersi sempre giovane e in forma? Natasha ha parlato dell’alimentazione e anche del cambiamento del suo aspetto con il passare degli anni.

“Sto cambiando e questa cosa non mi dispiace. Cerco di stare attenta con il cibo, corro quando posso, al mattino o la sera, e mi guardo allo specchio: per esempio, quando vedo un po’ di pancia mi dedico agli addominali e per le braccia pratico esercizi mirati. Sono un’ex sportiva quindi so come gestire l’allenamento. Non pretendo di essere come una 20enne, ma una 50enne bella tonica sì, perché no”, ha detto Natasha.

La conduttrice e attrice russa Natasha Stefanenko, fin da piccola appassionata di sport, dà molta importanza all’attività fisica e alla corretta alimentazione.

“Dò molta importanza all’attività fisica e consiglio a tutte le mamme di avviare i figli a uno sport agonistico. Da bambina, in Russia, ho fatto nuoto agonistico e mi allenavo due volte al giorno. Forse era esagerato, ma mi è servito: non ho fatto niente per dieci anni prima di avere mia figlia all’età di 29 e i muscoli mi rispondevano ancora”, ha detto la Stefanenko.

Inoltre, l’attrice russa beve tanta acqua. E non solo. Nella sua routine si anche a tisane, spremute e frullati per idratarsi sempre e dire addio a inestetismi, cellulite e altre “imperfezioni” tipiche femminili.

Natasha Stefanenko e l’attività fisica

Oltre a “mangiare bene” per la linea e per la salute, l’attrice e conduttrice russa si tiene in forma con l’attività fisica che segue da quando è piccola. Abbandonata la carriera agonistica da nuotatrice, negli anni la Stefanenko non ha lasciato la palestra.

Soprattutto da quando sua figlia è cresciuta ed è diventata completamente autonoma, Natasha si dedica a sessioni di cardio, boxe, pilates ed esercizi che mirano a tonificare e dimagrire pancia e fianchi. Il “cruccio” di tutte le donne over 50.