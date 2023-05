Perché mangiare cioccolato fondente la sera fa bene?

Ogni alimento ha le sue proprietà che, se assunto nelle giuste quantità, fanno bene al nostro corpo. Questo è il caso anche del cioccolato fondente, che ha diversi effetti positivi, anche quando viene consumato di sera. Un cioccolato per essere definito fondente, deve avere almeno il 45% di pasta di cacao e il 26% di burro di cacao. Questo fa si che esso contenga meno zuccheri e grassi saturi rispetto alle altre tipologie. Essendo un cioccolato più pregiato rispetto a quello bianco o al latte, è anche meno calorico. Questi sono in valori in caloria per 100 gr di cioccolato:

fondente 502 calorie

latte 543 calorie

bianco 570 calorie

Quali sono i benefici di mangiare il cioccolato fondente la sera

Il cioccolato fondente possiede numerose qualità che apportano benefici al corpo umano. Molti cibi vanno evitati di mangiare poche ore prima di andare a letto perché difficili da digerire. Non è così per il cioccolato fondente invece. Mangiare il cioccolato fondente la sera non fa male anzi, esso fornisce un aiuto nel regolare il ciclo giorno-notte. Questa proprietà è dovuta agli alti livelli di magnesio che sono presenti nell’alimento, proprio per questo il cioccolato fondente può fornire un bell’aiuto per conciliare il sonno.

Come per tutte le cose però, meglio non esagerare: il cioccolato se consumato in dosi abbondanti può diventare al contrario un eccitante: la dose ideale di cioccolato da mangiare va dai 15 ai 20 grammi, perciò circa 2-3 quadratini al giorno.

In conclusione, anche mangiare il cioccolato tutti i giorni in realtà fa bene: solo bisogna rispettare le dosi indicate.

Quali sono gli altri benefici del cioccolato fondente

Il cioccolato fondente è un alimento ricco di sostanze nutrienti: polifenoli dal potere antiossidante, flavonoidi che proteggono la pelle dai raggi solari, vitamine, in special modo la E, minerali come magnesio, fosforo e calcio.

Grazie alla presenza dei polifenoli, il cioccolato fondente è uno dei migliori alimenti per la prevenzione di malattie cardiovascolari: esso fa così bene al cuore perché aiuta il ripristino e la flessibilità delle arterie, in questo modo previene i rischi di infarto o ictus. Oltre ai polifenoli, il cioccolato ha al suo interno anche la teobromina, sostanza che agisce direttamente sulla muscolatura del cuore con effetti cardiostimolanti. Oltre a questo, migliorando la circolazione sanguigna porta una maggiore ossigenazione al cervello aumentando la concentrazione durante il giorno.

Il triptofeno presente nel cioccolato poi, aumenta la produzione di serotonina nel corpo. Questo, insieme all’anandamide rende il cioccolato fondente uno dei migliori alimenti antidepressivi.

Perché inserire il cioccolato fondente nella dieta

In passato tante volte si è dette che il cioccolato fondente fa ingrassare, ma al contrario come abbiamo visto, ha meno calorie delle altre tipologie di cioccolato.

In realtà si può anche dire che il cioccolato fondente, se assunto nelle corrette quantità, fa dimagrire. Esso di fatto aiuta il nostro corpo a: avere un senso di sazietà, evitando quella classica voglia di spiluccare uno snack. Oltre ciò, grazie alla presenza dei flavonoidi, aiuta la glicemia, ed è in grado di ridurre il peso corporeo.