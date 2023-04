La dieta di Patty Pravo: come si mantiene in forma?

Patty Pravo è una delle interpreti di maggior successo e fama del nostro panorama musicale. Nel corso della sua carriera, cominciata quasi per caso sul palco del Piper di Roma, ha venduto più di cento milioni di copie dei suoi lavori, in tutto il mondo. Ma come si tiene in forma? Ecco la sua dieta.

La dieta di Patty Pravo: cosa mangia

Nicoletta Strambelli, questo il suo vero nome, è una delle voci italiane più apprezzate di sempre. Nata a Venezia nel ’48, la cantante ha iniziato ad esibirsi soltanto dopo un soggiorno inglese, quando seppe che a Roma era stato aperto il Piper e qualcuno le chiese di salire sul palco del locale.

La cantante veneta si tiene in forma sin da ragazza ed ama soprattutto la corsa. Per lei, il dato anagrafico è qualcosa al quale non vale la pena di credere soltanto a giudicare dall’aspetto fisico. Ma quale dieta segue Patty Pravo?

La Pravo è nota anche per seguire una rigida dieta a base di verdure e pesce crudo, e di essere praticamente immune alle conseguenze del fumo. A settant’anni compiuti sembra sempre giovane.

“Mi piace mangiare tutto ma salto soltanto il dolce quando mi sento abbioccata o quando mi vergogno per aver usato troppo la forchetta”, ha rivelato la Pravo. Non solo: “Abitualmente mi metto a tavola due volte al giorno. E non rinuncio a primo e secondo”, ha detto la cantante veneta.

Per la colazione, invece, preferisce quella all’inglese, quindi abbondante. Questo per dire che, magri o grassi, è solo questione di metabolismo: “Il mio, evidentemente, mi consente molta libertà”, ha detto la cantante.

A proposito del suo famoso seno, Patty Pravo ha spesso dichiarato di non sopportarlo soprattutto durante i suoi allenamenti, quando cioè preferisce comprimerlo per nasconderselo. Inoltre, è noto che non abbia mai portato reggiseni, preferendo muoversi liberamente dal vita sotto i riflettori a quella privata.

Patty Pravo e i ritocchi estetici

La vita sentimentale di Patty Pravo, a quanto si sa, è stata a dir poco burrascosa: ben 5 i “sì” che ha detto ad altrettanti uomini, tra il 1968 e il 1974.

L’ultimo marito è stato il cantante dei Pooh, Riccardo Fogli ma tutte le sue relazioni sono prima o poi naufragate. E la cantante, per questo, non è mai diventata madre.

Per il suo aspetto, sul web molti haters irriverenti l’hanno presa di mira per via dei ritocchi estetici. “Non me ne può fregare di meno delle critiche”, disse in un’intervista.

E, ha aggiunto la Pravo: “Preferisco sentirmi un’araba fenice che rinasce dalle ceneri. Sono favorevole ai ‘ritocchini’, basta che siano fatti bene: a volte vedo in giro certi visi sconvolti”.