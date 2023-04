La dieta di Kourtney Kardashian: come si tiene in forma?

Kourtney Kardashian, star del reality “Al passo con i Kardashian”, ha compiuto 43 anni e finalmente lo scorso anno ha sposato il musicista Travis Barker. La star americana è visibilmente dimagrita, ma qual è la sua dieta? Ecco cosa mangia per la forma fisica al top.

La dieta di Kourtney Kardashian

La dieta della star e imprenditrice di successo Kourtney Kardashian è una dieta che ovviamente andrebbe seguita sempre e solo dietro parare medico e che se scelta con il classico fai da te, può risultare molto pericolosa.

Motivo per cui, le sue scelte alimentari sono sicuramente frutto di studio e di ricerca nonché appositamente studiate sul suo organismo e sul suo stile di vita.

Non si è fatta attendere la rivelazione di Kourtney sulla sua dieta, quella che segue e che negli l’ha aiutata sia a perdere peso che a mantenere la forma fisica. L’approccio da lei seguito è la Ketodiet, un’alimentazione che si basa sulla chetosi per spingere l’organismo a bruciare i grassi e a perdere peso più in fretta.

Una dieta che predilige quindi l’assunzione di proteine e grassi buoni ma che esclude quasi del tutto quella dei carboidrati, concessi solo sotto forma di verdure. Sono infatti banditi frutta, cereali e zuccheri di ogni tipo.

Una giornata alimentare di Kourtney Kardashian

Nella sua giornata tipo, la star delle Kardashian ha rivelato di iniziare la giornata con uno smoothie di avocado dolcificato con la stevia. Il resto del giorno prosegue poi con un pranzo a base di insalata di pollo e uova e con una cena leggera a base di salmone, pollo o carni magre.

Queste sono quasi sempre accompagnate da verdure come i broccoli. Per gli spuntini, invece, a volte si concede del tè verde con delle mandorle. E a tutto ciò (oltre a tanto sport) aggiunge anche una giornata disintossicante a settimana.

Questa è però una dieta studiata per essere seguita al massimo per due o tre settimane. Passato il tempo, è necessario reintrodurre gli zuccheri (banditi dalla dieta) e tra i quali sono inseriti anche cereali e frutta.

Alimenti che sono invece indispensabili per mantenersi in buona salute. Kourtney Kardashian avrà sicuramente seguito i consigli e l’aiuto di un esperto.