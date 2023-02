Sophia Loren è un’icona del cinema mondiale, nonché della bellezza e della femminilità senza tempo. Per decenni sotto ai riflettori, la diva del cinema italiano oggi ha 88 anni ma la sua è una bellezza che non svanisce mai. Vediamo la dieta che segue Sophia Loren per restare in forma.

La dieta di Sophia Loren: come si tiene in forma l’attrice

In tanti vorrebbero sapere quale sia il segreto di Sophia Loren, per restare in forma anche a 88 anni. La salute, lo sappiamo, passa dall’alimentazione. Ma cosa mangia la mitica interprete de La Ciociara e tanti altri film indimenticabili? Ecco svelato la sua dieta. Quale potrebbe essere se non quella mediterranea, come le sue forme?

La dieta tipica dell’attrice con settant’anni di carriera, due Oscar e 5 Golden Globe ricevuti, è infatti basata su verdure fresche, pasta e vino rosso.

In particolare, la sua figura naturale è dovuta all’amore per gli spaghetti, tant’è che lei stessa ha più volte ammesso di preferire mangiare pasta, alimento irrinunciabile e bere vino piuttosto che essere una taglia zero.

La dieta mediterranea è infatti basata su alcuni alimenti di base: cereali, verdure, legumi, frutta, noci, semi, erbe e spezie. Essa si concentra sui grassi sani, tra i quali l’olio d’oliva la fa da padrone. E, infine, non demonizza l’alcol rendendo il vino (assunto con moderazione) parte integrante di una dieta sana.

Più volte, la dieta mediterranea è stata collegata a benefici sostanziali per la salute e, soprattutto, alla longevità. D’altronde, pare essere dimostrato che essa contribuisca alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e, dall’altro lato, all’aumento dell’aspettativa di vita e ad un invecchiamento sano.

Sophia Loren: segreti di bellezza

L’attrice comincia la giornata con una colazione abbastanza leggera. Inizia con un buon caffè ma decaffeinato, e qualche fetta biscottata e tanta frutta.

Insieme alla dieta, anche per la Loren non può mancare un’ora di passeggiata al giorno.

Ma non solo. Via libera anche allo stretching per 45 minuti. Inoltre è importante dormire almeno 8 ore a notte, come dichiarato da lei stessa: “Di solito mi alzo alle 5 del mattino e alle 20.00 vado a letto”.