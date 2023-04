La dieta di Vladimir Luxuria: come si tiene in forma?

Vladimir Luxuria, 57 anni, è come se avesse vissuto mille vite. Da attivista, a ex politica deputata della XV legislatura, diventando la prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno Stato europeo. Una vita dalle mille sfumature che rispecchia le sue diverse sfaccettature. Ma in ogni caso Vladimir Luxuria è sempre in forma. Ecco cosa mangia.

La dieta di Vladimir Luxuria

Attivista, scrittrice, opinionista, ex politica italiana e tanto altro ancora, Vladimir Luxuria da tutti conosciuta per essere molto attiva in televisione come opinionista dei più famosi salotti e nel mondo social.

Sono in tanti a sostenerla e supportarla e nel corso degli anni ha preso parte a molte iniziative e progetti che hanno lasciato il segno.

Vladimir Luxuria ha origini pugliesi. È nata infatti a Foggia il 24 giugno 1965 e il suo nome all’anagrafe è Wladimiro Guadagno. Vladimir Luxuria in famiglia è ancora per tutti Wladimiro, il nome con cui la chiamano la mamma continua a essere Wladimiro. E’ così che la chiamano mamma Maria Michela e papà Antonio, a cui è legatissima.

Anche se molto popolare, sulla vita privata di Vladimir Luxuria non sappiamo molto data la sua riservatezza e attenzione nel tenere la sua sfera emotiva e romantica da parte, lontana dai riflettori. Ma della sua dieta e di come si mantiene sempre in forma?

Anche se ad oggi Vladimir non ha confessato di seguire alcuna dieta, ai tempi dell’Isola dei famosi l’attivista e scrittrice pugliese era debilitata a tal punto che dopo aver vinto il programma nel 2008 è rimasta per molto tempo pelle e ossa.

Pian piano ha reintegrato gli alimenti partendo dai più “sani” e meno calorici come pasta, pane, frutta e verdura.

La dieta attuale, invece, che la aiuta a restare in forma anche dopo i 50 anni, è un regime alimentare sano ed equilibrato che si ispira alla dieta mediterranea. Si, dunque, a frutta e verdura di stagione ma anche ai carboidrati.

Al 2008 risale l’esperienza di Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi, da naufraga. Del fortunato reality avventuroso è stata anche inviata, nel 2011 e nel 2012. Vladimir dopo lo scorso anno, tornerà prossimamente su Canale 5 all’Isola dei famosi, come opinionista, più in forma che mai.

Vladimir Luxuria e il percorso di accettazione

Luxuria non si è mai sottoposta all’intervento chirurgico per il cambio di sesso ma ha effettuato quando era più giovane, un’operazione di elettrocoagulazione per fermare la crescita della barba, un intervento di mastoplastica additiva e uno di rinoplastica.

Del suo essere transgender, Vladimir ha più volte detto.

“No, non ho mai voluto farlo. Una volta avevo anche assistito a un’operazione di questo tipo, ma ho capito che non volevo. Ho voluto che la mia femminilità

convivesse con il mio passato. Non a caso ho mantenuto anche il mio nome da uomo: mi chiamo ancora Vladimir. Sono una trans donna, non una donna trans. E comunque prima di fare le operazioni chirurgiche è passato parecchio tempo”.