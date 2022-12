La dieta di Wanda Nara: i segreti della sua forma fisica

Wanda Nara, moglie del calciatore argentino Mauro Icardi e mamma di ben 5 figli, è diventata negli anni una nota e apprezzata agente del calcio argentino, nonché di suo marito Icardi. Come fa, a 36 anni, e con 5 figli a restare così in forma? Proprio lei, su Instagram, rivela i segreti di bellezza.

Wanda Nara e i segreti per restare in forma

I segreti di Wanda Nara, modella, influencer social e procuratrice di calcio, per restare in forma sono il frutto di una forte dedizione e sacrificio. Uno stile di vita che, ad esempio, ha messo al bando gli alcolici. Ecco quali sono i segreti di Wanda Nara, nella sua dieta, ad esempio per avere un fisico come il suo. Su un social, Instagram, la 36enne lo ha svelato.

Wanda Nara ha chiarito su Instagram che non beve mai alcolici e non fuma. Poi una regola molto più legata al comportamento a tavola: in casa di Wanda Nara sono bandite le bibite gassate. Ma non solo. La modella, molto apprezzata anche sui social, consuma vitamine e integratori prescritti dal suo medico di fiducia e mai assunti in maniera autonoma.

Uno dei suoi segreti di bellezza è l’idratazione. Wanda Nara beve più di due litri di tè verde al giorno, che è molto usato in Giappone, visto che ha proprietà antiossidanti contro le rughe e anti-tumorali.

Un amore con cui non solo delizia il suo palato, ma dona anche al suo corpo nutrienti antiossidanti tipici di questa bevanda.

Tutto questo ovviamente mantenendo un regime alimentare bilanciato e sano, senza cibi grassi ma nemmeno rinunciando del tutto agli alimenti più piacevoli, talvolta calorici.

Per quanto riguarda l’attività fisica, in passato Wanda Nara ha rivelato di non essere una grande sportiva e che spesso si ritrova a rimandare il momento in cui deve andare in palestra.

Ma, tra i suoi cinque figli e i suoi cani non sta mai ferma e questo vale molto più di allenarsi in palestra.

Le sette regole di bellezza di Wanda Nara

Riassumendo quanto dichiarato, ecco le 7 regole fondamentali dettate da Wanda Nara per una forma fisica come la sua.

Mai andare a letto senza struccarsi; fare ogni settimana due, tre, tipi diversi di maschera al viso; non bere alcolici; non fumare; non bere bibite gassate; consumare vitamine e integratori prescritti dal medico di fiducia; bere due litri di tè verde al giorno.