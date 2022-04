Smettere di fumare: il miglior buon proposito per il 2022

Smettere di fumare è importante sia per la propria salute che per la salute delle persone intorno a noi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo naturale, senza tuttavia sottoporre l’organismo ad uno stress ulteriore, attraverso soluzioni naturali.

Smettere di fumare

Noi tutti conosciamo i danni che il fumo di sigaretta produce sulla salute, e pure, ciononostante, ancora oggi, sono molte le persone che continuano a fumare, contribuendo ad aumentare il numero di tutte quelle patologie che sono la diretta conseguenza di questa abitudine malsana.

La dipendenza dalla sigaretta è sia fisica che psicologica. Che siate dei fumatori occasionali o dei fumatori incalliti, per la maggior parte delle persone, smettere di fumare non è così semplice come si potrebbe immaginare e i fumatori in grado di smettere di fumare di punto in bianco, ad oggi, si contano effettivamente sul numero di una mano.

Smettere di fumare: consigli

Esistono molte soluzioni grazie alle quali si può provare a smettere di fumare. La più efficace, sicuramente, è quella di realizzare un programma al quale attenersi rigorosamente. Si può cominciare con il tenere a mente i danni del fumo attivo, ma soprattutto quelli del fumo passivo, in modo tale che se non riesce a smettere per se stessi, si può provare a smettere per l’affetto che ci si nutre per le persone vicine.

In alcuni casi, la sigaretta è una soluzione grazie alla quale affrontare i problemi della vita, ridurre l’ansia e lo stress, oppure, addirittura, si fuma perché anche i colleghi di lavoro lo fanno, per passare il tempo o per avere qualcosa con cui accompagnare il caffè di primo mattino. Studiare queste situazioni è importante perché solo controllandole si può seriamente provare a smettere di fumare.

Smettere di fumare: il miglior rimedio naturale

Esistono molte soluzioni grazie alle quali smettere di fumare e, sebbene alcune sembrerebbero funzionare, vi è un limite temporale che le accomuna. Tali soluzioni, in effetti, si rivelano efficaci nel periodo in cui il fumatore ne fa utilizzo, ma perdono il loro effetto a fine trattamento.

No Smoke è la prima soluzione naturale grazie alla quale smettere di fumare gradualmente, in modo effettivo, anche a trattamento concluso, senza tuttavia sottoporre l’organismo ad un ulteriore stress e disagio, semplicemente, inibendo tutti quei recettori cerebrali che, nel fumatore, innescano la voglia di accendere una sigaretta, già sul nascere.

Grazie ai test, ricerche e studi, è definito come il miglior rimedio naturale per smettere di fumare.

L’efficacia di No Smoke è dovuta all’azione sinergica dei principi attivi che la compongono e che, nello specifico, risultano essere:

la Guaranà , un tonico stimolante e naturale, grazie al quale resistere alla voglia di accendere una sigaretta e superare la dipendenza anche nei momenti più difficili della giornata;

, un tonico stimolante e naturale, grazie al quale resistere alla voglia di accendere una sigaretta e superare la dipendenza anche nei momenti più difficili della giornata; lo Zenzero , una pianta conosciuta nei secoli anche e soprattutto per la capacità di pulire e depurare l’organismo, liberando, in questo caso, dalla nicotina accumulata nel tempo al suo interno, resistere alla tentazione e superare la voglia di fumare;

, una pianta conosciuta nei secoli anche e soprattutto per la capacità di pulire e depurare l’organismo, liberando, in questo caso, dalla nicotina accumulata nel tempo al suo interno, resistere alla tentazione e superare la voglia di fumare; la Menta , il cui unico obiettivo è quello di mantenere un cavo orale pulito, una bocca e dei denti in salute nel tempo ed un alito sempre fresco e profumato, libero dai cattivi odori che il fumo di sigaretta ha depositato nel tempo al suo interno;

, il cui unico obiettivo è quello di mantenere un cavo orale pulito, una bocca e dei denti in salute nel tempo ed un alito sempre fresco e profumato, libero dai cattivi odori che il fumo di sigaretta ha depositato nel tempo al suo interno; la Griffonia, il principio attivo essenziale perché in grado di agire su quei neuroni che spingono il fumatore a continuare ad accendere la sigaretta, favorendo il buon umore e l’energia, che spesso mancano quando si tenta inutilmente di smettere di fumare.

