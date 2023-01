La dieta mediterranea vince: la migliore del mondo per il 2023

Sono tanti i regimi alimentare che si possono seguire per essere in forma e apportare benefici alla salute. Per l’ennesimo anno consecutivo, la dieta mediterranea si conferma la migliore al mondo sbaragliando moltissime altre concorrenti. Proviamo a capire il successo di questo regime e tutti i benefici che apporta.

Dieta mediterranea la migliore del 2023

A quanto pare, nessun regime alimentare riesce a battere la dieta mediterranea che vince anche nel nuovo anno confermandosi al primo posto tra gli stili e programmi da seguire per essere in forma e non solo. Considerata la migliore al mondo del 2023 a cui seguono la dieta Dash e la flexitariana. Sono i dati che ha annunciato la Coldiretti.

Proprio la Coldiretti ha affermato che, per l’ennesimo anno, questa dieta e regime alimentare si è aggiudicato il premio di migliore grazie a una sfida dove è riuscita a battere ben 24 alternative in lizza. Grazie al punteggio di 4.6 su 5 e agli effetti che permette di ottenere sulla salute, ha sbaragliato tutte le altre concorrenti.

Il successo di un regime come la dieta mediterranea è dovuto al fatto che sia facile da seguire, si adatti molto bene ai nuclei familiari. Si basa sul consumo di alimenti semplici, come l’assunzione moderata di grassi sani, come l’olio d’oliva e limita la produzione di grassi cattivi o malsani, per esempio i grassi saturi.

Un riconoscimento importante che ha ottenuto, anche per il fatto che il 16 novembre 2010 sia entrata nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità da parte dell’Unesco. Molto apprezzata proprio perché si fonda su alimenti come pane, pasta, verdura, frutta, carne, olio extravergine di oliva compreso il classico bicchiere di vino da consumare ai pasti.

Dieta mediterranea: i benefici

Il grande successo della dieta mediterranea lo si deve prima di tutto ad Ancel Keys che fu il primo a mostrarne e verificare i benefici e vantaggi che uno stile di vita del genere comporta all’organismo, alla salute, ecc. In base a quanto sostiene la Coldiretti, è la migliore anche nel 2023 proprio per tutti gli effetti positivi e i risultati che apporta.

Risulta essere salutare per il cuore dal momento che riduce i livelli di pressione sanguigna, di colesterolo e del peso corporeo. Inoltre, consumare i prodotti tipici di questo regime permette anche di migliorare la salute cardiovascolare andando a ridurre così i rischi di malattie cardiache e, quindi, ictus o infarti.

Inoltre, il fatto che nella dieta mediterranea vi siano presenti molti frutti di mare, alimenti quali noci, semi, ma anche olio extravergine, verdure a foglia verde insieme a fagioli e cereali, che sono ricchi di nutrienti, permette di apportare i giusti benefici al cervello cercando di contrastare e combattere il morbo di Alzheimer.

Gli antociani che sono presenti in alimenti quali bacche, vino e cavolo rosso hanno proprietà altresì importanti e benefiche per la salute. Ricca poi di tantissimi acidi grassi, di Omega 3 e 6 che combattono l’ipertensione. Dal momento che i cereali sono ricchi di fibre, permette di diminuire la velocità di assorbimento intestinale, oltre a essere ipocalorica, quindi indicata in un percorso dimagrante.

