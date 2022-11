La top 10 dei prodotti per la beauty routine se hai la pelle secca

Basta pelle secca e opaca. Segui i passaggi della skincare adatta alla tua pelle, e sarà perfettamente in salute e luminosa. Scopriamo insieme la top 10 dei prodotti di beauty routine pelle secca.

I 10 prodotti immancabili nella beauty routine per pelle secca

La sensazione della pelle secca e tirata è sempre fastidiosa. E, spesso porta anche all’apparizione di rughe e imperfezioni in futuro. Ecco 10 prodotti da usare nella beauty routine pelle secca.

First Aid Beauty detergente viso: un delicato struccante con proprietà antiossidanti. A contatto con l’acqua la sua formula leggera e densa si trasforma in una ricca crema, eliminando sporco, impurità ed eccesso di sebo per rinfrescare e illuminare la carnagione. Adatto alle pelli sensibili. Senza profumi, parabeni e coloranti. Il Detergente idratante delicato camelia e rosa di Pai skincare è un detergente senza alcol contenente mandorle dolci, olio di ricino, Omega 3 e Vitamine A, B ed E per eliminare trucco e sporco, lasciando la pelle morbida e nutrita. Il trattamento idratante all’acido ialuronico e miele Glam To Go di GLAMGLOW THIRSTYMUD; una formula intensa che lavora per restituire alla pelle secca un’idratazione a lunga durata. Da utilizzare al mattino o sera, per ringiovanire la pelle arida che necessita di una spinta. Il tonico in spray come il Botanical Kinetics Spray Tonificante di Aveda. Questo spray rinfrescante è ottimo per ristabilire l’idratazione perduta, grazie agli oli essenziali e agli estratti di quercia bianca, amamelide e menta piperita, per una spinta energizzante. Hyalu B5 siero all’acido ialuronico di La-Roche-Posay. Questo trattamento utilizza Vitamina B5 e due molecole di diverse dimensioni di acido ialuronico, per idratare a fondo. Utilizzatelo prima della crema idratante, mattino e sera.

5 prodotti per la beauty routine pelle secca

Moisture Surge Extended Thirst Relief di Clinique è la crema idratante che fa per voi. Adatta a tutti i tipi di pelle, questa crema-gel idratante agisce per dar corpo alla pelle e idratare intensamente per ventiquattro ore.

Bioderm Dermolatte crema fluida detergente sebo restitutiva per reidratare e lenire pelli secche e disidratate. Contribuisce a restituire alla pelle impoverita tonicità ed elasticità.

Hydra-Essentiel Crema Idratante è molto idratante ma leggera, è un ricco balsamo ma è impalpabile, nutre e al contempo riattiva la produzione di acido ialuronico.

Maschera viso rigenerante con bava di lumaca: Age ActivMaschera Viso. Il principio attivo aiuterà la pelle a rallentare il processo di invecchiamento per una pelle elastica e tonica. Nutre, idrata e illumina il viso.

Lierac Hydragenist Maschera SOS Viso, reidrata e ossigena anche la pelle più secca. La sua formula associa all’ossigeno biomietico e all’acido ialuronico, l’olio di fiore di Camelia, per nutrire e proteggere la pelle.