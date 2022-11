Beauty routine per la pelle secca: gli step da seguire

Ogni tipo di pelle ha bisogno della sua beauty routine adatta. Per chi ha la pelle secca, quindi profondamente disidratata, ecco in questo articolo quali step deve seguire, passo dopo passo. Solo in questo modo la pelle apparirà idratata e luminosa.

Beauty routine pelle secca: gli step da seguire

Molte ragazze soffrono per la pelle secca che appare opaca, spenta, disidratata. Ecco gli step da seguire per una skincare perfetta, soprattutto bisogna concentrarsi sul naso, le guance, nella zona del contorno occhi che si screpolano facilmente.

Primo step: idratare e nutrire la pelle. La skincare pelle secca inizia al mattino, il viso deve essere lavato con un detergente specifico per pelle secca.

Aiuta a pulire la pelle del viso eliminando impurità senza però seccare la pelle.

Secondo step: usare un tonico per pelle secca. Serve un prodotto molto delicato che aiuti a restringere i pori e renderli meno visibili, ma che allo stesso tempo non secchi la pelle.

Terzo step: essenziale la crema idratante. A seconda dell’età, scegliere la crema più adatta, anti-age dopo i 30 anni. E’ consigliato usare una che contenga acido ialuronico.

Importante curare con la crema idratante anche il contorno occhi. E’ la zona che soffre di più la disidratazione e deve essere particolarmente curata per prevenire la comparsa di rughe. Scegli un prodotto contorno occhi ricco di acido ialuronico e di collagene.

Quarto step: idratare le labbra. Sicuramente saranno anch’esse tendenti al secco. In questo caso nella routine quotidiana non può mancare un lip balm, balsamo per labbra secche.

Infine, la maschera viso deve essere applicata almeno una volta a settimana e può essere considerata un’azione d’urto contro la pelle secca.

Deve essere una maschera delicata in quanto la pelle secca si irrita facilmente, allo stesso tempo ricca di sostanze nutritive come acido ialuronico, ma anche vitamine come la vitamina E, potente antiossidante e la vitamina C.

Idratazione e alimentazione, gli step fondamentali per la pelle secca

Il primo consiglio per chi ha la pelle secca è quello di bere almeno due litri di acqua al giorno in modo da idratare l’organismo e quindi anche la pelle.

Bisogna assumere anche molta frutta e verdura ogni giorno accanto ai pasti principali, in quanto sono alimenti ricchi di vitamine e sali minerali e inoltre hanno un buon apporto di acqua.