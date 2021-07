Le labbra screpolate sono un problema molto diffuso che riguarda sia uomini che donne. Sono infatti davvero molte le persone che convivono con labbra secche e piene di taglietti. Per risolvere il problema si utilizza di solito il burrocacao acquistabile anche nei supermercati, ma in alcuni casi questo non sembra migliorare le cose.

Proprio per questo abbiamo deciso di consigliarvi altri tre rimedi naturali in grado di rendere le labbra perfette.

Miele contro le labbra screpolate

Il miele è di certo uno dei migliori rimedi in caso di labbra screpolate. Questo prodotto del tutto naturale infatti è uno dei rimedi più popolari e conosciuti per migliorare la salute e l’aspetto delle labbra. Soprattutto quando le labbra presentano dei taglietti, il miele sarà in grado di dare una mano nel rimarginarli e offrirà un’efficace azione curativa per via delle sue proprietà antisettiche.

Per ottenere questi benefici dovrete semplicemente applicare una piccola quantità di miele sulle labbra la sera prima di andare a letto. Al mattino noterete che queste saranno molto più lisce.

Gel di aloe vera contro le labbra screpolate

Il gel di aloe vera è un prodotto naturale ideale in caso di labbra screpolate. Questo infatti contrasta naturalmente gli arrossamenti grazie alle sue proprietà lenitive e inoltre è anche molto idratante. Di conseguenza è in grado di curare le screpolature e i taglietti che possono comparire sulle labbra.

Applicando una volta al giorno questo prodotto riuscirete a rendere le labbra molto più sane e belle da vedere.

Burro di karitè contro le labbra screpolate

Il burro di karitè è un rimedio naturale molto efficace in caso di labbra secche e screpolate. Per migliorare l’aspetto delle labbra e curarle in modo del tutto naturale, vi suggeriamo quindi di applicare questo prodotto come un comune balsamo per le labbra.

Si tratta di un prodotto particolarmente utile soprattutto nel periodo invernale perchè la sua applicazione consente di proteggerle dal freddo.