I capelli secchi sono un problema molto diffuso e spesso si utilizzano dei trattamenti costosi per cercare di risolvere la cosa. In realtà si possono sfruttare i benefici offerti da alcune maschere fai da te realizzate con ingredienti comuni e poco costosi.

Scopriamo quali sono le tre migliori da provare assolutamente per avere capelli belli da vedere e sani.

Maschera per capelli secchi fai da te con burro di karitè

Per rendere i capelli morbidi e belli da vedere, vi consigliamo di realizzare una maschera per capelli secchi utilizzando il burro di karitè. Questa maschera è semplice da preparare e regala un risultato finale davvero ottimo.

Gli ingredienti necessari sono:

40 grammi di burro di karitè

20 grammi di olio di cocco

20 grammi di olio di lino

8 gocce di olio essenziale di rosmarino

15 gocce di olio essenziale di lavanda

La prima cosa da fare è lavorare bene il burro di karitè in una ciotola.

A questo punto, dopo averlo ammorbidito, aggiungete uno ad uno anche gli altri ingredienti e mescolate bene. Una volta ottenuto un composto omogeneo, spalmate il tutto sui capelli e lasciate riposare per un’ora prima di sciacquare con acqua calda e fare lo shampoo come di consueto.

Maschera per capelli secchi fai da te all’olio di oliva

L’olio di oliva è uno degli ingredienti migliori per rendere i capelli morbidi al tatto.

Per realizzare questa maschera avrete bisogno di:

20 millilitri di olio di oliva

7 gocce di essenza di rosmarino

Per realizzarlo dovrete semplicemente mescolare i due ingredienti e lasciar riposare il composto per un’ora prima di distribuirlo sui capelli in modo unifrme. Lasciate agire per circa due ore prima di lavare i capelli come siete soliti fare.

Maschera per capelli secchi fai da te con burro di cocco

Il burro di cocco è molto utile per rendere i capelli nutriti a fondo e per eliminare l’effetto crespo.

Per realizzare questa maschera avrete bisogno di:

15 grammi di burro di cocco

10 millilitri di olio di mandorle dolci

Unendo questi due prodotti otterrete un composto da applicare sui capelli. Lasciate in posa per un’ora e poi lavate i capelli come d’abitudine.