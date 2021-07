Può succedere di sentirsi molto stanchi e privi di energie soprattutto in estate. Il caldo infatti spesso porta stanchezza e spesso non si sa come reagire e risolvere il problema. Per ritrovare la carica suggeriamo di provare alcuni integratori energetici naturali che possono regalare davvero un grande aiuto.

Integratori energetici naturali: la pappa reale

La pappa reale è sicuramente una delle sostanze naturali in grado di regalare più energie a chi la consuma in modo regolare. Per ottenere un effetto energizzante basta davvero una quantità molto piccola di pappa reale che, come sappiamo, conferisce sostanze nutritive utili per ritrovare le energie.

Questo prodotto è ricco di vitamine, soprattutto di vitamine del gruppo B, di sali minerali e di oligoelementi oltre che di proteine.

La pappa reale è quindi da considerarsi un vero e proprio ricostituente naturale in grado di dare energia in caso di spossatezza.

Integratori energetici naturali: la maca

La maca è un ottimo integratore naturale da sfruttare quando ci si sente molto stanchi dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale. Questo prodotto del tutto naturale regala infatti grandi benefici quando viene utilizzato con costanza per un lungo periodo.

Nonostante per il momento non ci siano stati degli studi per analizzare questa qualità della maca, chiunque utilizzi tali integratori notano un netto miglioramento dei loro livelli di energia.

Integratori energetici naturali: la papaya fermentata

Gli integratori a base di papaya fermentata sono ideali per ritrovare le energie nei momenti in cui ci si sente stanche e spossati. Questo frutto tropicale fatto fermentare per alcuni mesi infatti è in grado di offrire un effetto immunostimolante molto importante e, contenendo anche papaina, è persino capace di alcalinizzare il corpo.

Proprio per tutti questi motivi suggeriamo di utilizzare in modo frequente integratori a base di papaya fermentata per ridurre la stanchezza e per accrescere il proprio livello di energia.