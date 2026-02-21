Lezione di yoga al castello: pratica serale e ingresso incluso

Lezioni di yoga all’aperto al castello

Il organizzatore propone un ciclo di lezioni di yoga all’aperto nello scenario suggestivo del castello. Gli incontri sono pensati per chi desidera dedicare tempo al benessere fisico e mentale.

Le sessioni si svolgono nelle sere di luglio e agosto, con inizio alle 18:15 e termine alle 19:30. La durata prevista per ogni incontro è di un’ora e quindici minuti.

La partecipazione richiede la prenotazione. Il costo è di € 10,00 e comprende il biglietto d’ingresso al sito.

Organizzazione e modalità di partecipazione

Le lezioni si svolgono tutti i lunedì del periodo estivo presso il castello, offrendo una routine settimanale facile da seguire. L’attività è proposta con livello aperto a tutti, pensata sia per chi si avvicina per la prima volta allo yoga sia per chi desidera proseguire la pratica in un contesto panoramico. La formula mira a coniugare benessere individuale e fruizione dello spazio storico.

Per garantire la qualità dell’esperienza e il rispetto delle norme logistiche, la prenotazione del posto è obbligatoria. Il riferimento per informazioni aggiuntive resta l’organizzatrice, contattabile tramite WhatsApp al numero indicato nell’avviso. I posti sono limitati e vengono assegnati in ordine di prenotazione; l’organizzazione comunica eventuali aggiornamenti logistici agli iscritti.

Costi e inclusioni

Il prezzo è stato calibrato per garantire accessibilità senza compromettere l’organizzazione e il supporto di un docente qualificato. Per motivi organizzativi non sono previste riduzioni automatiche; eventuali chiarimenti e richieste devono essere rivolti al contatto ufficiale prima dell’arrivo. Le modalità di rimborso o di eventuali modifiche saranno comunicate dall’organizzazione agli iscritti.

Programma della lezione e livello

In continuità con le informazioni organizzative precedenti, il corso si rivolge principalmente a donne e teen e propone incontri di durata predeterminata. Ciascun incontro dura un’ora e quindici minuti e combina elementi di mobilità, allineamento posturale e tecniche di respirazione. La progressione è modulata per ospitare partecipanti con livelli diversi di esperienza.

La struttura della lezione segue uno schema bilanciato: riscaldamento iniziale, sequenze dinamiche e chiusura con esercizi di rilassamento. L’uso di posizioni base e di varianti semplificate consente a chi è alle prime armi di procedere in sicurezza, mentre chi ha pratica può lavorare su approfondimenti e perfezionamenti. Gli istruttori forniscono modifiche e indicazioni di allineamento per ridurre il rischio di infortuni e favorire progressi costanti.

Dal punto di vista metodologico, la lezione privilegia esercizi replicabili a casa e l’integrazione di semplici pratiche di respirazione per migliorare il controllo posturale. Le attività sono pensate per promuovere autonomia e continuità nella pratica, elementi utili per consolidare benefici fisici e mentali nel tempo.

Adattamenti e sicurezza

Le attività proseguono privilegiando l’inclusività e la tutela della partecipante. Gli adattamenti sono pensati per rispondere a diverse condizioni fisiche e livelli di flessibilità.

Prima della pratica, il docente raccoglie informazioni su eventuali limitazioni o problemi di salute. L’obiettivo è prevenire sovraccarichi attraverso scelte posturali guidate e progressive.

Si consiglia l’uso di attrezzature personali come tappetino e accessori quando possibile. L’impiego di materiali propri facilita la continuità della pratica e riduce i rischi igienici.

Le modifiche posturali vengono proposte come alternative graduali e misurate. Dal punto di vista pratico, la sostenibilità della proposta si valuta sulla capacità di mantenere la partecipazione nel tempo.

Il docente fornirà indicazioni personalizzate durante le lezioni e monitorerà gli adattamenti per garantire sicurezza ed efficacia nel proseguimento del percorso.

Logistica, meteo e contatti

Dal punto di vista operativo, la referente organizzativa è Antonella Di Maggio. Per informazioni pratiche e prenotazioni è disponibile il contatto WhatsApp +39 339 404 1355. La sostenibilità è un business case anche per le attività all’aperto: le organizzatrici privilegiano soluzioni che minimizzino l’impatto logistico e garantiscano sicurezza e inclusività.

Le lezioni serali nel cortile del castello uniscono il valore estetico del luogo alla pratica corporea. L’ambiente favorisce rilassamento e concentrazione, trasformando una normale seduta di yoga in un’esperienza sensoriale completa. Le organizzatrici curano l’allestimento per ridurre l’impatto logistico e garantire sicurezza e inclusività, in coerenza con l’approccio operativo adottato per tutte le attività all’aperto.

La prenotazione anticipata rimane la prassi raccomandata per assicurare la partecipazione e agevolare i controlli d’accesso. Dal punto di vista ESG, la gestione preventiva dei flussi riduce sprechi e inefficienze, rafforzando il valore complessivo dell’evento per partecipanti e territorio.

Consigli pratici per chi partecipa

Si raccomanda di portare un tappetino, una bottiglia d’acqua e un piccolo asciugamano per aumentare il comfort durante la pratica. Vestirsi a strati permette di adattarsi alle variazioni di temperatura tipiche delle serate all’aperto.

La prenotazione preventiva è obbligatoria per garantire l’ingresso al castello e rispettare il limite dei posti. Le aziende organizzatrici e gli organizzatori raccomandano di consultare il contatto WhatsApp in caso di dubbi su orari o condizioni meteo, per ricevere aggiornamenti operativi e logistici.

