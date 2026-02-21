Ciclo di incontri sulla meditazione al Centro Talamela Yoga

Meditazione per tutte le età a Quarrata

Il Centro Talamela Yoga di Quarrata propone una serie di incontri di meditazione pensati per introdurre in modo pratico e teorico la disciplina. Gli incontri si rivolgono a giovani e adulti e intendono favorire comprensione e pratica consapevole. Nel mondo del beauty si sa, la cura del benessere mentale è sempre più centrale; gli esperti del settore confermano l’interesse crescente per percorsi accessibili e radicati nelle tradizioni storiche.

Struttura e contenuti

Il percorso è articolato in serate tematiche ed esperienziali. Ogni appuntamento può essere fruito singolarmente, ma l’insieme costituisce un percorso organico. I temi spaziano dalla tradizione del Buddhismo alle declinazioni contemporanee come la McMindfulness, con un approccio accessibile e progressivo. L’iniziativa rientra nel progetto europeo Open Quarrata e la partecipazione è completamente gratuita. Gli organizzatori segnalano che le serate sono pensate per facilitare l’apprendimento pratico delle tecniche proposte.

Calendario e organizzazione degli incontri

Per facilitare la partecipazione, il ciclo di incontri è distribuito nei primi quattro mesi dell’anno e prevede sessioni in giorni diversi della settimana. Gli orari alternano pomeriggio e serata per agevolare chi lavora o studia e per favorire l’apprendimento pratico delle tecniche proposte. Le date sono state scelte per offrire continuità didattica e flessibilità di frequenza, mantenendo incontri a intervalli regolari che consentono di consolidare gli esercizi meditativi tra una seduta e l’altra.

Le sessioni si svolgeranno nei seguenti giorni: Gennaio: venerdì 16, mercoledì 28; Febbraio: venerdì 13, lunedì 23; Marzo: venerdì 13, mercoledì 25; Aprile: venerdì 10, mercoledì 22. In questo calendario sono previste sia opzioni serali sia pomeridiane per garantire massima accessibilità.

Orari e modalità

In continuità con il calendario previsto, il ciclo offre opzioni serali e pomeridiane per favorire la partecipazione. Il venerdì gli incontri si svolgono dalle 20:00 alle 21:30, mentre il mercoledì sono programmati dalle 16:00 alle 17:30. Ogni sessione alterna spiegazioni teoriche su concetti fondamentali e pratiche guidate di meditazione. La struttura temporale è pensata per garantire sia l’approfondimento teorico sia l’esperienza pratica, con esercizi calibrati sull’attenzione e sul respiro.

Contenuti e approccio didattico

Il programma confronta le radici storiche della meditazione con le declinazioni contemporanee. Si analizzeranno aspetti della pratica legati al Buddhismo storico e si valuteranno applicazioni moderne come la McMindfulness. Le lezioni mirano a fornire strumenti per una pratica personale e spunti di riflessione sul significato delle tecniche nella vita quotidiana. Gli esperti del settore confermano che l’approccio unisce rigore storico e adattamenti pratici, utili soprattutto per chi inizia o desidera consolidare una routine regolare.

Metodo e destinatari

In continuità con il ciclo di incontri già avviato, il linguaggio adottato rimane chiaro e inclusivo. Le spiegazioni teoriche sono accompagnate da esercizi pratici che consentono di sperimentare approcci meditativi differenti. L’offerta è pensata principalmente per giovani e adulti; non è richiesta esperienza precedente per partecipare. Contemporaneamente, le sessioni prevedono approfondimenti utili anche per chi ha già praticato, con esercizi progressivi volti a consolidare una routine regolare.

Partecipazione, costi e informazioni pratiche

Le attività sono gratuite poiché finanziate dal progetto europeo Open Quarrata. Per informazioni dettagliate, prenotazioni o per ricevere la locandina informativa è possibile contattare l’organizzazione al numero +39 351 5072807. Si consiglia la prenotazione anticipata, dato che la capienza degli spazi potrebbe essere limitata. Eventuali aggiornamenti sul calendario e sulle modalità di accesso verranno comunicati dall’organizzazione nei canali ufficiali.

Partecipare a questi incontri permette di avvicinarsi a una pratica con radici antiche e una presenza consolidata nel panorama del benessere contemporaneo. L’iniziativa coniuga riferimenti storici e adattamenti moderni, offrendo un equilibrio tra spiegazioni teoriche e sessioni pratiche guidate. In particolare, la meditazione viene proposta come strumento di consapevolezza e gestione dello stress, con esercizi calibrati per giovani e adulti e esempio di applicazione quotidiana.

Per chi desidera proseguire autonomamente, il Centro Talamela Yoga mette a disposizione materiali informativi e momenti di confronto con gli insegnanti al termine delle sessioni. L’obiettivo dichiarato è favorire una partecipazione consapevole e fornire strumenti concreti per integrare la pratica nella routine giornaliera; eventuali aggiornamenti sul calendario e sulle modalità di accesso saranno comunicati dall’organizzazione tramite i canali ufficiali.