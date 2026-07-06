Lezioni di yoga all’aperto a Venaria Reale: calendario, costi e dettagli

Le attività di yoga nel verde offrono un’opportunità concreta per prendersi una pausa dalla routine e riconnettersi con il corpo. Le sessioni si svolgono all’interno del Parco La Mandria con ritrovo presso l’ingresso Ponte Verde in Viale Carlo Emanuele II, 256 a Venaria Reale (TO); il parcheggio esterno sterrato è gratuito.

Questo calendario comprende appuntamenti in primavera e in estate: appuntamenti il 25 aprile ore 10:00; 2, 16 e 30 maggio ore 10:00; 6, 20, 21 e 27 giugno ore 9:00; 4, 11 e 18 luglio ore 8:30; e 19 e 26 settembre ore 10:00. Le lezioni sono promosse con il patrocinio dell’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali.

Struttura delle lezioni e durata dell’incontro

Ogni incontro prevede una componente dinamica e una di contemplazione: il programma prevede 30 minuti di camminata consapevole seguiti da 1 ora di pratica. La camminata iniziale serve per sintonizzarsi con il ritmo del gruppo e con l’ambiente circostante, mentre la sessione di yoga si concentra su asana, respirazione e rilassamento. Le lezioni si attivano con un minimo di 4 partecipanti per garantire qualità e sicurezza nella conduzione.

Istruttrice e stile delle lezioni

Le lezioni sono condotte da Elisa Covolo insegnante certificata in Hatha YogaVinyasa e Power Yoga. L’approccio combina posizioni tradizionali con flussi dinamici, adattati al livello dei partecipanti: dalle pratiche più dolci per i principianti a sequenze più energiche per chi ha già esperienza. Per informazioni sul profilo professionale dell’insegnante è disponibile la pagina del team associativo dedicata.

Costi, tesseramento e promozioni

Per partecipare è richiesto un tesseramento obbligatorio MYself al costo di €10,00, valido per 12 mesi dalla sottoscrizione, più un contributo di €15,00 per la singola lezione. Il tesseramento include inoltre un codice sconto di €5,00 da utilizzare sul primo evento di yoga al parco al momento dell’acquisto del biglietto.

Le prenotazioni chiudono sempre alle ore 16:00 del venerdì precedente la data dell’evento: è quindi importante acquistare in anticipo per assicurarsi il posto, soprattutto nelle giornate con numeri limitati di partecipanti.

Per iscriversi è possibile utilizzare il sito ufficiale dell’associazione, oppure contattare via email o WhatsApp. I contatti disponibili sono associazionemyself@ e il numero WhatsApp 370/3247042. Le lezioni richiedono solo il materiale personale di base: portare un tappetino è indispensabile; si consiglia inoltre un sotto-tappetino per isolarsi dal terreno e aumentare il comfort durante le posizioni a contatto con il suolo.

Le attività sono pensate per essere accessibili: sono aperte a principianti assoluti così come a praticanti esperti che desiderano allenarsi all’aperto. La sede nel Parco La Mandria favorisce la connessione con la natura, elemento centrale del progetto MYself che mira a sostenere il benessere personale stimolando il contatto con gli habitat ricchi di biodiversità.

Informazioni logistiche specifiche

Il punto di ritrovo è l’Ingresso Ponte Verde Viale Carlo Emanuele II 256: presentarsi qualche minuto prima dell’orario indicato per registrarsi e partecipare alla camminata di apertura. Il parcheggio esterno è sterrato e gratuito; valutare abbigliamento adeguato alle condizioni meteorologiche e alla possibile presenza di erba o terriccio sul percorso.