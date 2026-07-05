Vinyasa al tramonto: yoga in giardino e aperitivo con Gaia Bertoli

Nel cuore dell’estate e con il ritorno delle sere piacevoli, il giardino di gres art 671 ospita un appuntamento settimanale dedicato allo yoga: vinyasa yoga con l’insegnante Gaia Bertoli. L’iniziativa propone una formula che unisce una pratica dinamica di un’ora a un momento conviviale all’aperto, pensata per chi cerca esercizio fisico, respiro consapevole e socialità in un contesto informale ma curato.

Le lezioni si svolgono ogni mercoledì dei mesi di luglio e settembre, con inizio puntuale alle 18:30. Al termine dell’ora di pratica, attorno alle 20:00, è previsto un aperitivo all’aperto composto da drink e un piattino. L’evento è rivolto sia a praticanti abituali sia a chi desidera avvicinarsi al vinyasa in un ambiente rilassato: le lezioni mantengono un ritmo accessibile pur conservando elementi tecnici utili a migliorare forza, mobilità e controllo del respiro.

Programma dettagliato e calendario delle lezioni

Ogni incontro inizia alle 18:30 con la lezione di yoga, concepita come sequenza di posture coordinate al respiro tipiche del vinyasa. La struttura della classe privilegia il riscaldamento, transizioni fluide e una fase finale dedicata al rilassamento. L’appuntamento prosegue alle 20:00 con l’aperitivo all’aperto, che include una consumazione e un piccolo piatto condiviso, ideale per riprendere contatto con gli altri partecipanti e prolungare la serata in modo leggero.

Frequenza e date

Le lezioni si tengono ogni mercoledì dei mesi di luglio e settembre; la prima sessione segnalata parte il 08.07.2026 alle 18:30. Gli incontri sono pensati come appuntamenti settimanali ricorrenti: chi desidera partecipare a più lezioni può scegliere tra singole partecipazioni o pacchetti scontati, mentre i member usufruiscono di tariffe agevolate.

Costi, pacchetti e vantaggi per i member

La partecipazione singola ha un costo di €25,00 con prezzo ridotto per i member pari a €15,00. Per chi prevede di frequentare più lezioni è disponibile un pacchetto da quattro incontri a €80,00 mentre il prezzo riservato ai member per lo stesso pacchetto è €55,00. Le tariffe comprendono la lezione e l’aperitivo; eventuali bevande extra o consumazioni aggiuntive fuori pacchetto sono a carico del partecipante.

La formula del pacchetto è pensata per favorire la continuità nella pratica: un ciclo di quattro lezioni permette di consolidare l’apprendimento delle sequenze e di osservare progressi concreti nella fluidità del movimento e nella gestione del respiro. L’opzione member offre inoltre vantaggi economici per chi frequenta regolarmente gli eventi organizzati nello spazio.

Logistica, prenotazione e misure pratiche

Il luogo dell’incontro è il giardino di gres art 671 in caso di maltempo l’attività viene trasferita negli spazi interni della struttura per garantire lo svolgimento delle lezioni. Si raccomanda di presentarsi con il proprio tappetino e, se necessario, con i props personali (blocchi, cinghie, coperte) per adattare la pratica alle proprie esigenze fisiche. I posti sono limitati: per questo motivo è consigliata la prenotazione anticipata e il pagamento previo per confermare la partecipazione.

L’organizzazione sottolinea che le sessioni sono adatte a persone con diversi livelli di esperienza, ma è bene informare l’insegnante di eventuali condizioni fisiche rilevanti o di lesioni pregresse prima della lezione. La convivenza nello spazio esterno è pensata nel rispetto delle norme di buona condotta e della cura degli ambienti, con attenzione alla pulizia e al distanziamento quando necessario.

Informazioni pratiche per i partecipanti

Orari: lezione alle 18:30 aperitivo alle 20:00. Costi: singola lezione €25,00 (member €15,00); pacchetto 4 lezioni €80,00 (member €55,00). Portare tappetino e props; in caso di maltempo si prosegue al coperto. I posti sono limitati: è necessario prenotare per garantire la partecipazione.