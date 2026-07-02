Skateboard di Allenamento: Versatilità e Benefici per il Tuo Fitness

Nel mondo del fitness e della riabilitazione, lo skateboard di allenamento si sta affermando come uno strumento versatile e innovativo. Questo attrezzo, leggero ma resistente, è progettato per migliorare forzaagilità e propriocezione rendendolo ideale per atleti, appassionati di fitness e persone in fase di recupero.

Con le sue quattro ruote che girano a 360°, lo skateboard di allenamento offre un’ampia gamma di possibilità per esercizi mirati a diversi gruppi muscolari, come addominalidorsali e pettorali. Inoltre, è uno strumento prezioso per riacquisire la mobilità degli arti e per praticare lo stretching.

Vantaggi e Utilizzi Professionali

Lo skateboard di allenamento è particolarmente apprezzato nel campo della preparazione atletica e della riabilitazione. Ecco alcuni dei suoi principali vantaggi:

Potenziamento Muscolare

Grazie alla sua struttura, questo attrezzo permette di allenare diversi gruppi muscolari con esercizi di stabilità e forza. È possibile utilizzarlo sia con gli arti superiori che con gli arti inferiori oppure sedendosi sopra per esercizi variati.

Riabilitazione

Lo skateboard di allenamento è ideale per il recupero della mobilità e per il rinforzo post-infortunio. La sua versatilità lo rende uno strumento prezioso per fisioterapisti e pazienti in fase di recupero.

Esercizi di Propriocezione

Uno dei maggiori vantaggi di questo attrezzo è la possibilità di migliorare l’equilibrio e la coordinazione neuromuscolare attraverso movimenti dinamici e controllati. Gli esercizi di propriocezione sono fondamentali per prevenire infortuni e migliorare le performance sportive.

Caratteristiche Tecniche

Lo skateboard di allenamento è disponibile nel colore nero e presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

Diametro 29 cm

29 cm Altezza 9 cm

Queste dimensioni lo rendono compatto e facile da trasportare ideale per chi desidera allenarsi ovunque.

Informazioni su Spedizione e Consegna

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Da 0 a 5 kg: € 6,10

Da 5 a 10 kg: € 8,54

Da 10 a 20 kg: € 9,76

Da 20 a 30 kg: € 10,98

Da 30 a 50 kg: € 15,86

Da 50 a 100 kg: € 26,84

Da 100 a 200 kg: € 54,90

Da 200 a 300 kg: € 79,30

Da 300 a 500 kg: € 100,00

Oltre i 500 kg: € 200,00

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