Skateboard di Allenamento: Versatilità e Benefici per il Tuo Fitness

Nel mondo del fitness e della riabilitazione, lo skateboard di allenamento si sta affermando come uno strumento versatile e innovativo. Questo attrezzo, leggero ma resistente, è progettato per migliorare forzaagilità e propriocezione rendendolo ideale per atleti, appassionati di fitness e persone in fase di recupero.
Con le sue quattro ruote che girano a 360°, lo skateboard di allenamento offre un’ampia gamma di possibilità per esercizi mirati a diversi gruppi muscolari, come addominalidorsali e pettorali. Inoltre, è uno strumento prezioso per riacquisire la mobilità degli arti e per praticare lo stretching.
Vantaggi e Utilizzi Professionali
Lo skateboard di allenamento è particolarmente apprezzato nel campo della preparazione atletica e della riabilitazione. Ecco alcuni dei suoi principali vantaggi:
Potenziamento Muscolare
Grazie alla sua struttura, questo attrezzo permette di allenare diversi gruppi muscolari con esercizi di stabilità e forza. È possibile utilizzarlo sia con gli arti superiori che con gli arti inferiori oppure sedendosi sopra per esercizi variati.
Riabilitazione
Lo skateboard di allenamento è ideale per il recupero della mobilità e per il rinforzo post-infortunio. La sua versatilità lo rende uno strumento prezioso per fisioterapisti e pazienti in fase di recupero.
Esercizi di Propriocezione
Uno dei maggiori vantaggi di questo attrezzo è la possibilità di migliorare l’equilibrio e la coordinazione neuromuscolare attraverso movimenti dinamici e controllati. Gli esercizi di propriocezione sono fondamentali per prevenire infortuni e migliorare le performance sportive.
Caratteristiche Tecniche
Lo skateboard di allenamento è disponibile nel colore nero e presenta le seguenti caratteristiche tecniche:
- Diametro 29 cm
- Altezza 9 cm
Queste dimensioni lo rendono compatto e facile da trasportare ideale per chi desidera allenarsi ovunque.
Informazioni su Spedizione e Consegna
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- Da 5 a 10 kg: € 8,54
- Da 10 a 20 kg: € 9,76
- Da 20 a 30 kg: € 10,98
- Da 30 a 50 kg: € 15,86
- Da 50 a 100 kg: € 26,84
- Da 100 a 200 kg: € 54,90
- Da 200 a 300 kg: € 79,30
- Da 300 a 500 kg: € 100,00
- Oltre i 500 kg: € 200,00
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