VRACK: il tuo compagno di allenamento per una forma fisica perfetta

Nel mondo del fitness, la ricerca di attrezzi che possano offrire risultati concreti e duraturi è costante. Il sistema di allenamento VRACK rappresenta una soluzione innovativa, progettata per migliorare la forza e l’equilibrio del corpo. Questo attrezzo versatile può essere utilizzato sia in modo indipendente che in combinazione con altri accessori, come la gymball per un allenamento completo del core.

Caratteristiche tecniche del VRACK

Il VRACK si distingue per la sua struttura robusta e la sua versatilità. Ecco alcuni dei suoi punti di forza:

Tubi in acciaio ad alta qualità garantiscono resistenza e durata, adatti a ogni tipo di esercizio.

garantiscono resistenza e durata, adatti a ogni tipo di esercizio. Tubi ricoperti in schiuma offrono una presa sicura e confortevole durante l’allenamento.

offrono una presa sicura e confortevole durante l’allenamento. Struttura modulare permette di eseguire una vasta gamma di esercizi, dall’allenamento della forza a quello dell’equilibrio.

permette di eseguire una vasta gamma di esercizi, dall’allenamento della forza a quello dell’equilibrio. Dimensioni compatte 53x58x30 cm, perfette per essere utilizzate sia in palestra che a casa.

53x58x30 cm, perfette per essere utilizzate sia in palestra che a casa. Design accattivante disponibile nei colori nero e giallo.

Vantaggi dell’allenamento con VRACK

L’utilizzo del VRACK offre numerosi benefici per chi desidera migliorare la propria forma fisica. Grazie alla sua struttura robusta questo attrezzo permette di eseguire esercizi di forza per gli arti superiori in modo efficace e sicuro. Inoltre, la possibilità di combinarlo con una gymball lo rende ideale per l’allenamento del core migliorando la stabilità e la coordinazione.

La versatilità del VRACK lo rende adatto a diversi livelli di allenamento, dai principianti agli atleti più esperti. Che tu sia alla ricerca di un attrezzo per migliorare la tua forza o per lavorare sull’equilibrio, il VRACK è la soluzione perfetta per raggiungere i tuoi obiettivi.

Informazioni sulle spedizioni

Acquistare il VRACK è semplice e conveniente. Per ordini superiori ai 50 euro, le spese di spedizione sono gratuite. Per ordini inferiori, le spese variano in base al peso:

Da 0 a 5 kg: € 6,10

Da 5 a 10 kg: € 8,54

Da 10 a 20 kg: € 9,76

Da 20 a 30 kg: € 10,98

Da 30 a 50 kg: € 15,86

Da 50 a 100 kg: € 26,84

Da 100 a 200 kg: € 54,90

Da 200 a 300 kg: € 79,30

Da 300 a 500 kg: € 100,00

Oltre i 500 kg: € 200,00

I tempi di spedizione variano in base alla disponibilità del prodotto. Per i prodotti disponibili a magazzino, le tempistiche sono:

24/48 ore lavorative per tutta Italia

72 ore lavorative per le isole e la Calabria

Per ordini su bancali e lettini elettrici, i tempi di consegna sono dai 3 ai 7 giorni lavorativi. Durante periodi di promozioni o saldi, i tempi di gestione degli ordini possono allungarsi. Per i prodotti preordinabili, la spedizione sarà effettuata a partire dalla data indicata nella scheda del prodotto.

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