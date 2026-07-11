Liste d’attesa sanitarie: il 60% degli italiani rinuncia alle cure

In Italia, il sistema sanitario nazionale sta affrontando una crisi senza precedenti. Secondo un’indagine recente, quasi 6 italiani su 10 hanno rinunciato o rimandato cure e controlli a causa delle lunghe liste d’attesa. Questo fenomeno è particolarmente grave nel Sud e nelle Isole, dove la situazione è ancora più critica.

Il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli, ha espresso preoccupazione per il fatto che il Servizio sanitario nazionale non sia più il primo pensiero dei cittadini quando hanno bisogno di cure. Chi può permetterselo si rivolge al privato, mentre chi non può permetterselo è costretto ad aspettare o rinunciare alle cure.

Le cause delle liste d’attesa

L’indagine ha rivelato che il tempo medio di attesa per una prestazione sanitaria è di 2,3 mesi. Il 41% dei cittadini ha ottenuto la prestazione tramite una struttura privata a pagamento, mentre il 32% ha utilizzato il Servizio sanitario nazionale nei tempi previsti. Il 27% ha dovuto aspettare tempi molto lunghi nel Ssn, e solo il 9% ha fatto ricorso all’intramoenia.

Secondo gli intervistati, la principale causa delle liste d’attesa è la carenza di medici specialisti e di personale sanitario, indicata dal 42% degli intervistati come una delle cause principali. Seguono l’organizzazione inefficiente, il mancato adeguamento delle risorse rispetto all’aumento dei bisogni di cura e la carenza di risorse economiche.

Le conseguenze delle liste d’attesa

Le lunghe liste d’attesa hanno conseguenze gravi per la salute dei cittadini. Molti sono costretti a rinunciare alle cure, con il rischio di aggravamento delle patologie. Altri utilizzano impropriamente il pronto soccorso o si spostano in altre regioni per ottenere le cure necessarie.

Anelli ha sottolineato che il Servizio sanitario nazionale è nato per rendere effettivo il diritto alla salute, non per essere una possibilità tra le altre. La progressiva perdita di fiducia nella capacità della Repubblica di prendersi cura delle persone è un problema serio che deve essere affrontato.

La sclerosi multipla e l’importanza della diagnosi tempestiva

In un contesto diverso, ma altrettanto critico, la sclerosi multipla rappresenta una sfida significativa per il sistema sanitario. Negli ultimi vent’anni, la ricerca ha fatto passi da gigante, permettendo diagnosi più precoci e terapie più efficaci. Tuttavia, la qualità della presa in carico non dipende solo dalle terapie, ma anche dall’accesso all’innovazione e dall’inclusione sociale.

L’Agenda della sclerosi multipla e patologie correlate 2030 individua alcune priorità strategiche, tra cui garantire un accesso equo alle terapie, rafforzare i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), sviluppare una reale integrazione tra sanità e sociale e assicurare che ogni persona possa costruire il proprio progetto di vita.

La ricerca non significa soltanto nuove terapie, ma anche comprendere meglio la malattia, migliorare l’organizzazione dei servizi e costruire modelli di presa in carico più efficaci. La sclerosi multipla è stata indicata come modello di riferimento per definire le risposte alle malattie neurologiche e, per molti aspetti, anche alle patologie croniche.

La direttiva Seveso e la prevenzione dei disastri industriali

Un altro esempio di come un dramma possa trasformarsi in un’opportunità è la direttiva Seveso. Varata dopo la catastrofe dell’Icmesa nel 1976, questa norma europea punta a prevenire il ripetersi di disastri di natura ambientale e sanitaria. La direttiva introduce una serie di misure preventive e controlli sugli impianti industriali ritenuti pericolosi.

Gli Stati membri sono tenuti a fare un censimento degli impianti pericolosi e delle sostanze che vi vengono usate. Ogni stabilimento deve dotarsi di un piano di prevenzione e di emergenza in caso di incidente industriale. Inoltre, vengono introdotte misure urbanistiche nelle zone adiacenti ai siti a rischio e viene istituita un’autorità che vigila e ispeziona le industrie ritenute pericolose.

La direttiva Seveso ha avuto un impatto significativo sulla cultura della prevenzione in Europa. Ha aperto lo sguardo dell’opinione pubblica e della politica sulle tante ‘polveriere industriali’ su cui si era fondato parte del boom economico italiano, e sulla necessità di far convivere salute pubblica e profitto.