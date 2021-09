Lime per la pelle: quali sono i benefici principali dell’agrume

Il lime è un agrume molto apprezzato per via del suo sapore unico, ma in realtà si tratta anche di un prodotto naturale utilizzato nella realizzazione di prodotti per la cura della pelle. Questo frutto infatti regala un gran numero di benefici alla cute: scopriamo i principali.

Il lime per la cura della pelle

Questo agrume risulta veramente ottimo per la cura della pelle, infatti si tratta di un rimedio naturale in grado di migliorare la salute e anche l’aspetto della cute.

Consumare regolarmente lime, così come anche applicarne il succo direttamente sulla pelle, pemette di proteggere dalle infezioni in modo del tutto naturale.

Il lime è anche in grado di regalare un grande effetto deodorante per via della grande presenza di vitamina C e di flavonoidi.

L’olio essenziale di lime risulta poi essere un ottimo cicatrizzante e quindi la sua applicazione sulle ferite permette di farle sparire in tempi brevi.

Lime contro la pelle grassa

Il lime è un prodotto davvero molto utile per tutti coloro che hanno la pelle grassa. Tale agrume infatti è un ottimo rimedio naturale contro le impurità della pelle e di conseguenza, applicando qualche goccia sulla cute, si riesce a renderla molto più sana e bella da vedere.

Questo prodotto risulta essere quindi un grande sgrassatore naturale in quanto tende a ridurre la produzione di sebo.

In commercio infatti ci sono numerose creme a base di lime che hanno lo scopo di trattare la pelle grassa e l’acne.

Lime per schiarire la pelle

Il succo di lime è ideale anche per schiarire le macchie scure che a volte si presentano in modo davvero antiestetico sulla cute. In questo caso basta semplicemente applicare alcune gocce di lime sulle zone interessate dalle macchie scure e lasciar agire per qualche minuto prima di sciacquare.

Il lime si può utilizzare anche per schiarire naturalmente le zone del corpo che risultano essere più scure come i gomiti, l’interno coscia, le ginocchia e le ascelle.

In caso di iperpigmentazione sul viso causata dall’esposizione eccessiva al sole, consigliamo di usare la buccia di lime per fare delle maschere facciali.