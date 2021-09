Tisana Jiaogulan: come prepararla e i benefici

La tisana Jiaogulan è una preparazione semplice che regala molti benefici all’organismo. I motivi per realizzare questa bevanda a casa sono numerosi: scopriamo insieme i principali e vediamo anche le eventuali controindicazioni.

Come preparare la tisana Jiaogulan

La tisana Jiaogulan si può preparare semplicemente facendo bollire una tazza di acqua e poi aggiungendo 1 cucchiaino di erbe.

Lasciate quindi in infusione per circa 10 minuti e poi filtrate il tutto prima di bere. Per migliorare il sapore della bevanda vi suggeriamo di aggiungere un cucchiaio di miele.

Benefici della tisana Jiaogulan

Jiaogulan è una tisana davvero molto apprezzata in Oriente e in particolare nella Medicina Tradizionale Cinese. Conosciuta anche con il nome di “infuso dell’immortalità”, questa bevanda ha al suo interno delle sostanze molto importanti e benefiche per la salute.

Si tratta in particolare di un eccellente antinfiammatorio naturale, ma risulta anche essere uno straordinario disintossicante. Il suo potere anti-età consente di combattere l’invecchiamento cellulare dall’interno e in modo del tutto naturale.

Il Jiaogulan è in grado di contrastare i radicali liberi, inoltre rafforza il sistema immunitario e migliora anche l’attezione riducendo allo stesso tempo la sensazione di fatica. Bere questa bevanda permette poi di ridurre persino lo stress e quindi aiuta a ritrovare la serenità.

Tra i benefici c’è anche quello di controllare la glicemia e di abbassare il colesterolo. Risulta poi utile per tenere sotto controllo anche la pressione del sangue ed evitare problemi di pressione alta.

Infine, la tisana Jiaogulan aiuta in caso di obesità.

Controindicazioni della tisana Jiaogulan

Lo Jiaogulan non ha delle controindicazioni importanti, ma chiaramente è bene non esagerare con la quantità. Consigliamo quindi di consuamare una o due tisane Jiaogulan al giorno per evitare di avere problemi di alcun tipo.

Suggeriamo anche di non consuamre la bevanda in caso di gravidanza oppure nel caso di assunzione di farmaci anticoagulanti.