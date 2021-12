I limoni sono dei frutti molto apprezzati per le proprietà benefiche che apportano all’organismo, ma contengono sostanze benefiche anche per la salute e la bellezza dei capelli. Scopriamone di più.

Limoni: le proprietà benefiche per i capelli

I limoni sono i frutti dell’albero di limone, Citrus limon, una pianta appartenente alla famiglia delle Rutaceae.

Gli agrumi sono ricchissimi di vitamine, soprattutto la vitamina C, ma anche vitamine del gruppo B, come l’acido folico e la vitamina A. I limoni contengono anche importanti sali minerali come potassio, ferro, calcio, selenio, manganese, fosforo, rame, nonché importanti sostanze come fibre, carotene e fruttosio.

Queste sostanze non sono solo benefiche per la nostra salute, ma anche per la bellezza dei nostri capelli. Vediamo insieme perché.

Limoni: gli effetti benefici sui capelli

I limoni aiutano a rendere morbidi e setosi i nostri capelli e, al tempo stesso, sono degli ottimi schiarenti naturali. Ciò consente di realizzare delle maschere utilizzando gli agrumi per ravvivare i colpi di sole senza però rovinare in alcun modo i capelli.

I limoni, inoltre, sono perfetti per chi soffre di forfora: contengono infatti acido citrico, che aiuta a disinfettare i follicoli piliferi, eliminando così il problema.

Ancora, gli agrumi aiutano a rinforzare i capelli e a proteggerli dagli attacchi esterni a causa di inquinamento, phon, piastre.

In più, i limoni contengono acido folico, vitamine del gruppo B, vitamina C e sali minerali, tutte sostanze utili contro la caduta dei capelli, dato che aiutano a riequilibrare il pH del cuoio capelluto eliminando anche le cellule morte.

Limoni: come utilizzarli sui capelli

I modi in cui è possibile utilizzare i limoni sui capelli sono molteplici. Per schiarire la chioma in maniera naturale, basta filtrare del succo di limone e applicarlo sui capelli.

Lasciate agire per mezz’ora, poi risciacquate bene il tutto.

Per rendere i capelli morbidi e setosi, basta mischiare insieme del succo di limone filtrato insieme a miele, olio di cocco e olio d’oliva. Si otterrà così una maschera da applicare sui capelli asciutti e da lasciare in posa per almeno 10 minuti prima di risciacquarla.

I limoni, infine, sono ottimi per combattere la forfora: basterà mischiare insieme del succo di agrume con dell’acqua. La miscela ottenuta andrà massaggiata sul cuoio capelluto per almeno 10 minuti prima di procedere col normale shampoo.