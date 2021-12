Le mele sono un frutto ricco di benefici per la salute e proprio per questo andrebbero consumate di frequente. La maggior parte delle proprietà di questo alimento si trovano nella sua buccia e di conseguenza sarebbe importante consumarle senza prima sbucciarle.

In questo caso ovviamente è essenziale lavare bene il frutto per eliminare tutti i pesticidi pericolosi.

Scopriamo quindi quali sono i proncipali motivi per consumare le mele con la buccia.

La buccia delle mele contiene vitamine

La buccia delle mele è davvero ricca di vitamine, infatti una mela con la buccia contiene mediamente 8,4 milligrammi di vitamina C e anche grandi quantità di vitamina A. Consumando una mela dopo averla sbucciata però il quantitativo di vitamine diminuisce in maniera davvero importante.

In realtà la buccia di mela è anche ricca di altre sostanze utili per la salute dell’organismo. Qui infatti è presente la maggior parte di fibre che, ovviamente, sono essenziali per il benessere e la regolarità dell’intestino. Una mela mangiata con la buccia contiene in media 4,4 grammi di fibra. Mangiando invece una mela dopo averla privata della buccia si hanno solo 2,1 grammi di questa sostanza.

Buccia di mele ricca di quercitina

Le mele sono dei frutti molto importanti per la salute. Consumare delle mele con la buccia permette di ottenere grandi quantità di quercitina, una sostanza antiossidante che vanta grandi proprietà. Essa è utile per alleviare i problemi respiratori, per proteggere la memoria e per aiutare a combattere i danni ai tessuti cerebrali che nel corso del tempo possono causare malattie come Alzheimer oppure altre malattie degenerative.

Mele con la buccia per perdere peso

Nella buccia della mela sono contenute sostanze che aiutano a perdere peso. Nello specifico qui troviamo acido ursolico, un composto che permette di tenere sotto controllo il peso corporeo. Questo infatti pare essere in grado di aumentare il grasso bruno che permette di bruciare più calorie andando a ridurre il rischio di obesità.