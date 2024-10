Il ruolo cruciale della nutrizione clinica

Quando la normale alimentazione non è sufficiente, la nutrizione clinica diventa un elemento fondamentale per garantire il benessere del paziente. Questa disciplina si concentra sull’ottimizzazione dello stato nutrizionale, della salute e della funzionalità, specialmente in situazioni di malattia. È essenziale per mantenere una buona massa muscolare, che gioca un ruolo chiave nel recupero e nella risposta ai trattamenti terapeutici.

Massimizzare la massa muscolare per una migliore guarigione

Il professor Emanuele Cereda, esperto in nutrizione clinica, sottolinea l’importanza di preservare la massa muscolare durante le malattie. Una muscolatura sana non solo supporta la mobilità, ma è anche un deposito di nutrienti vitali. In situazioni di stress acuto, come nelle malattie, il corpo ha bisogno di amminoacidi, che sono essenziali per la sintesi proteica e per affrontare le sfide fisiologiche. La perdita di massa muscolare può compromettere la capacità di recupero e aumentare il rischio di complicazioni.

Strategie nutrizionali per affrontare le malattie

Per affrontare le malattie in modo efficace, è fondamentale seguire uno stile di vita sano e attivo. Il professor Cereda raccomanda di mantenere un apporto proteico adeguato, suggerendo almeno 1,2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo al giorno. È importante distribuire queste proteine in tre pasti principali, per massimizzare l’assorbimento e l’utilizzo da parte del corpo. Le fonti proteiche di alta qualità, sia animali che vegetali, dovrebbero essere integrate in modo equilibrato nella dieta quotidiana.

Innovazioni nella nutrizione clinica

Negli ultimi anni, il settore della nutrizione clinica ha visto un aumento significativo di aziende che sviluppano prodotti nutrizionali specifici per pazienti con difficoltà alimentari. Questi prodotti, disponibili in diverse consistenze e gusti, sono progettati per fornire un apporto nutrizionale completo, inclusi proteine di alta qualità e micronutrienti essenziali come la vitamina D. Tali innovazioni sono particolarmente preziose per i pazienti oncologici, dove il mantenimento della massa muscolare è correlato a una maggiore sopravvivenza e tolleranza ai trattamenti.