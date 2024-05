Il lipolaser è uno dei trattamenti estetici presenti in campo della cosmetica per la riduzione delle adiposità e della cellulite localizzata. Ma cos’è e come funziona? Ecco il lipolaser.

Lipolaser: cos’è e come funziona

Sapete cos’è il trattamento all’avanguardia del Lipolaser? Si tratta di un macchinario estetico utilizzato per la riduzione delle adiposità localizzate che si serve dell’energia di un raggio di laser a diodo a bassa intensità ed a una frequenza d’onda variabile in grado di colpire e sciogliere l’adipe superficiale e le cellule in cui viene stivato il grasso. Detto anche Lipo Laser o Laserlipolisi è una procedura non chirurgica e assolutamente non invasiva che garantisce risultati dimostrabili in centimetri già dalla prima seduta.

Il lipolaser è un trattamento che, quindi, va a correggere eventuali eccessi e accumuli di tessuto adiposo, attraverso una tecnica che va a colpire direttamente i depositi di grasso accumulato e che non si riescono a togliere né attraverso l’attività fisica, né seguendo un’alimentazione equilibrata e corretta e a combattere anche la cellulite. E’ una particolare tipologia di laser che è in grado di migliorare la comunicazione che avviene a livello intra-extra cellulare, il metabolismo del nucleo cellulare e lo scambio e la fuoriuscita del grasso all’interno della cellula adiposa e i risultati sono quasi immediati. Ma come funziona il lipolaser? Ecco i passaggi:

Vengono applicate delle placche sulle zone critiche;

Il macchinario trasmette energia laser;

L’energia surriscalda le placche (non in modo eccessiva);

L’energia del laser arriva fino allo strato più superficiale dell’adipe;

Le cellule adipose si scompongono.

Il lipolaser si può eseguire direttamente in un centro estetico professionale o in una clinica specializzata, senza degenza post seduta e senza la necessità di doversi sottoporre a cure particolari dopo essersi sottoposti a questa tipologia di tecnica. In conclusione, durante un trattamento di lipolaser, il laser a diodo utilizzato arriva fino allo strato più superficiale dell’adipe, quello in cui si deposita il grasso in eccesso, e invia degli impulsi alle cellule adipose, segnalando di scomporsi in acidi grassi liberi e glicerolo. Successivamente questi vengono trasportati attraverso il sistema linfatico e i reni dall’acqua presente nel corpo, per poi essere espulsi in modo del tutto naturale.

Cos’è il Lipolaser? Benefici e come funziona

Il Lipolaser è una procedura di medicina estetica molto popolare, come una validissima alternativa alla liposuzione che, rispetto ai tradizionali metodi di perdita di grasso, non richiede l’utilizzo di utensili invasivi come aghi o bisturi. Questo lipolaser estetico emette energia laser nello strato superficiale dell’adipe, così crea un segnale chimico nelle cellule adipose, che si scompongono in acidi grassi liberi e glicerolo e vengono poi rilasciati attraverso i canali delle membrane cellulari.

Questo trattamento non necessita di tempi di recupero infatti si può subito tornare alla vita quotidiana. Ecco a cosa serve, e quali sono i benefici. L’acqua trasporta gli acidi grassi liberi, attraverso il sistema linfatico, attraverso i reni e quindi viene espulsa dall’organismo nelle urine. Per facilitare l’eliminazione di questo prodotto abbiamo elaborato uno speciale protocollo che abbina il lipolaser estetico all’utilizzo di una pressoterapia evoluta che permette e facilita il linfodrenaggio dei liquidi in eccesso.

Solitamente, una seduta di lipolaser dura tra i venti e i quaranta minuti ed è possibile osservarne i risultati fin dal primo trattamento. Già dalla prima seduta, infatti, il lipolaser è in grado di ridurre di un centimetro o più l’adipe della zona trattata. In media, infatti, la diminuzione dell’adipe accumulato in termini di centimetri è tra i 2 e i 4 a seduta. Nonostante il lipolaser sia un trattamento estetico dai risultati visibili e garantiti, infatti, per permettervi di mantenere nel tempo la forma fisica raggiunta durante il trattamento anticellulite è importante anche seguire una corretta alimentazione e praticare un’attività fisica adeguata e costante.