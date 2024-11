Il ruolo dell’Italia nella lotta al cambiamento climatico

L’Italia si sta posizionando come un attore chiave nella lotta contro il cambiamento climatico, con un impegno significativo verso il Continente africano. Con oltre quattro miliardi di euro destinati al Fondo per il Clima, il nostro Paese sta sostenendo iniziative cruciali come il Green Climate Fund e il Loss and Damage Fund. Questi fondi sono essenziali per aiutare le nazioni più vulnerabili ad affrontare gli effetti devastanti del cambiamento climatico, dimostrando così la volontà dell’Italia di contribuire a un futuro più sostenibile.

Decarbonizzazione e sostenibilità

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l’importanza di un processo di decarbonizzazione che non solo riduca le emissioni di carbonio, ma che consideri anche la sostenibilità dei nostri sistemi produttivi e sociali. È fondamentale che la protezione della natura avvenga con l’uomo al centro, evitando approcci ideologici che potrebbero compromettere il successo delle nostre politiche ambientali. La neutralità tecnologica è vista come la strada giusta, poiché attualmente non esiste una soluzione unica per abbandonare le fonti fossili.

Un mix energetico equilibrato

Per garantire una transizione energetica efficace, l’Italia sta puntando su un mix energetico equilibrato. Questo approccio include non solo le energie rinnovabili, ma anche l’uso di gas, biocarburanti, idrogeno e tecnologie di cattura della CO2. Inoltre, si guarda con interesse al nucleare da fusione, una tecnologia che promette di fornire energia pulita, sicura e illimitata in futuro. L’Italia si sta impegnando attivamente in questo campo, riconoscendo il potenziale del nucleare da fusione come parte della soluzione per un futuro energetico sostenibile.